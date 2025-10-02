Fenerbahçe Nice maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i!

Avrupa futbolunun heyecanı Kadıköy'e taşınıyor! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup etabındaki ilk maçında Fransız ekibi Nice ile kozlarını paylaşacak. Peki, Fenerbahçe Nice maçı ilk 11'ler açıklandı mı? İşte, Fenerbahçe Nice maçı muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE NİCE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alan Fenerbahçe, grup aşamasındaki ilk sınavını Fransız temsilcisi Nice karşısında verecek. Taraftarların merakla beklediği mücadele, 2 Ekim 2025 Çarşamba günü Kadıköy'deki Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Avrupa arenasında kritik önem taşıyan karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

Sarı-lacivertliler, hem Avrupa Ligi'nde gruba iyi bir başlangıç yapmak hem de seyircisi önünde moral depolamak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Nice ise Fransa Ligue 1'de gösterdiği yükselişini Avrupa kupalarına taşımayı hedefliyor.

FENERBAHÇE NİCE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kadıköy'deki bu zorlu karşılaşma 19.45'te başlayacak. Avrupa Ligi'nde bu sezon maç saatlerinde yapılan düzenleme ile bazı mücadeleler 20.45 ve 23.00'de başlarken, Fenerbahçe-Nice karşılaşmasının erken saatte oynanacak olması dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE NİCE MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverler için güzel haber: Fenerbahçe ile Nice arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak. Yayın, maç öncesi özel programlarla başlayacak, karşılaşmanın ardından detaylı analizlerle devam edecek.

Bu sayede sarı-lacivertli taraftarlar, ek bir platform veya şifreli kanal arayışına girmeden Avrupa Ligi heyecanını evlerinden ücretsiz olarak takip edebilecek.

FENERBAHÇE NİCE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi için UEFA'ya bildirdiği geniş kadroda dikkat çeken isimler bulunuyor. Teknik direktör İsmail Kartal, özellikle orta saha ve hücum hattında büyük bir rotasyon şansı yakalamış durumda.

Fenerbahçe kadrosu:

Kaleciler: Ederson, İrfan Can Eğribayat

Savunma: Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: İsmail Yüksek, Fred, Nene, Crespo, Edson Alvarez

Hücum: Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri, King

Nice kadrosu:

Kaleciler: Diouf

Savunma: Mendy, Bombito, Peprah, Clauss

Orta saha: Vanhoutte, Samed, Abdi

Hücum: Diop, Cho, Moffi

FENERBAHÇE NİCE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Teknik heyetlerin planlamaları doğrultusunda, karşılaşmada sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe muhtemel 11:

Ederson – Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown – İsmail Yüksek, Fred, Nene – Asensio, Kerem Aktürkoğlu – En-Nesyri

Nice muhtemel 11:

Diouf – Mendy, Bombito, Peprah, Clauss – Vanhoutte, Samed, Abdi – Diop, Cho – Moffi

Sarı-lacivertlilerde tek eksik, sakatlığı süren Jhon Duran olacak. Öte yandan sakatlığını atlatan Edson Alvarez kadroya geri döndü ve görev alması halinde orta sahada büyük bir güç kazandıracak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Fenerbahçe, 2025-2026 UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında birbirinden zorlu mücadelelere çıkacak. Sarı-lacivertlilerin fikstürü şu şekilde:

2 Ekim 2025 – Fenerbahçe vs Nice (19:45) – Kadıköy

23 Ekim 2025 – Fenerbahçe vs Stuttgart (19:45) – Kadıköy

6 Kasım 2025 – Viktoria Plzen vs Fenerbahçe (23:00) – Çekya deplasmanı

27 Kasım 2025 – Fenerbahçe vs Ferencvaros (20:45) – Kadıköy

11 Aralık 2025 – SK Brann vs Fenerbahçe (23:00) – Norveç deplasmanı

22 Ocak 2026 – Fenerbahçe vs Aston Villa (20:45) – Kadıköy

29 Ocak 2026 – FCSB vs Fenerbahçe (23:00) – Romanya deplasmanı

Sarı-lacivertliler, bu takvimle birlikte hem iç sahada taraftar desteğini arkasına almak hem de deplasmanlardan kritik puanlarla dönmek için mücadele edecek.