Fenerbahçe Lille maçını hangi kanal veriyor? Fenerbahçe Lille Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

Fenerbahçe Lille rövanş maçını hangi kanal veriyor? Fenerbahçe'nin Lille ile yapacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının yayınlanacağı kanal belli oldu. Peki, Fenerbahçe Lille maçını hangi kanal veriyor? Futbol severler ayrıca Fenerbahçe LilleEXXEN şifresiz mi, şifreli mi merak ediyor. İşte Fenerbahçe Lillemaçı yayın bilgisi haberimizde...

FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Fenerbahçe Lille maçını EXXEN platformu verecek. Fenerbahçe'nin Lille ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçının yayın hakkını EXXEN satın aldı. Fenerbahçe Lille maçını EXXEN Spor kullanıcıları şifresiz olarak EXXEN'den izleyebilecekler.

FENERBAHÇE LİLLEMAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Lille maçı EXXEN'de. Fenerbahçe ilk maçın rövanşında Lille'i kendi evinde ağırlayacak. Fenerbahçe'nin turu geçmesi için Lille'i mağlup etmesi gerekiyor.

Fenerbahçe Lille maçını EXXEN Spor kullanıcıları EXXEN'den canlı olarak izleyebilecekler. Maç Türkiye'de sadece EXXEN'de yayınlanacak.

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Lille maçı Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Mücadele saat 20.00'den itibaren EXXEN canlı olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI HAKEMİ KİM, NERELİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak.

Sanchez'in yardımcılıklarını Inigo Prieto ve Juan Lopez Mir yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Guillermo Cuadra olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Juan Martinez Munuera yer alacak. Munuera'ya AVAR olarak Raul Cabanero eşlik edecek.