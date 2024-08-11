Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Lille maçını hangi kanal veriyor? Fenerbahçe Lille Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Lille ile yapacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçının yayınlanacağı kanal belli oldu. Peki, Fenerbahçe Lille maçını hangi kanal veriyor? Fenerbahçe ilk maçta 2-1 Lille'e mağlup olmuştu. Salı günü oynanacak olan Fenerbahçe Lille ikinci maç merakla bekleniyor. Futbolseverler ayrıca Lille Fenerbahçe EXXEN şifresiz mi, şifreli mi merak ediyor. İşte Fenerbahçe Lille maçı yayın bilgisi...

Fenerbahçe Lille rövanş maçını hangi kanal veriyor? Fenerbahçe'nin Lille ile yapacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının yayınlanacağı kanal belli oldu. Peki, Fenerbahçe Lille maçını hangi kanal veriyor? Futbol severler ayrıca Fenerbahçe LilleEXXEN şifresiz mi, şifreli mi merak ediyor. İşte Fenerbahçe Lillemaçı yayın bilgisi haberimizde...

FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Fenerbahçe Lille maçını EXXEN platformu verecek. Fenerbahçe'nin Lille ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçının yayın hakkını EXXEN satın aldı. Fenerbahçe Lille maçını EXXEN Spor kullanıcıları şifresiz olarak EXXEN'den izleyebilecekler.

FENERBAHÇE LİLLEMAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Lille maçı EXXEN'de. Fenerbahçe ilk maçın rövanşında Lille'i kendi evinde ağırlayacak. Fenerbahçe'nin turu geçmesi için Lille'i mağlup etmesi gerekiyor.

Fenerbahçe Lille maçını hangi kanal veriyor? Fenerbahçe Lille Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

Fenerbahçe Lille maçını EXXEN Spor kullanıcıları EXXEN'den canlı olarak izleyebilecekler. Maç Türkiye'de sadece EXXEN'de yayınlanacak.

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Lille maçı Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Mücadele saat 20.00'den itibaren EXXEN canlı olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI HAKEMİ KİM, NERELİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak.

Fenerbahçe Lille maçını hangi kanal veriyor? Fenerbahçe Lille Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

Sanchez'in yardımcılıklarını Inigo Prieto ve Juan Lopez Mir yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Guillermo Cuadra olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Juan Martinez Munuera yer alacak. Munuera'ya AVAR olarak Raul Cabanero eşlik edecek.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Fenerbahçe Fenerbahçe Futbol Exxen Lille Exxen Lille Tv8 Gündem Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef kim elendi, kim gitti? SIZDI MI? MasterChef elenen yarışmacı belli oldu Fenerbahçe Lille maçını hangi kanal veriyor? Fenerbahçe Lille Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Alanyaspor Eyüpspor maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Alanyaspor Eyüpspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN spor canlı izle! 11 Ağustos EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Samsunspor Beşiktaş maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Samsunspor BJK maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Fatih Karagümrük Amedspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fatih Karagümrük Amedspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Samsunspor Beşiktaş maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Bein Sports 2 CANLI izle! (ALANYASPOR EYÜPSPOR) Bein Sports 2 kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Sivasspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Sivasspor TS maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bandırmaspor Erzurumspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Bandırmaspor Erzurumspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bein Sports CANLI izle! (SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Metin2 kapanıyor iddiaları gerçek mi? 30 Ağustos'ta Metin2 sunucuları kapanıyor mu? Fatih Karagümrük Amedspor maçı kaç kaç, golleri kim attı? MAÇ SONUCU! Fatih Karagümrük Amedspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Sivasspor Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Sivasspor TS maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fatih Karagümrük Amedspor maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Karagümrük Amedspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Sivasspor Trabzonspor maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Sivasspor Trabzonspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (SİVASSPOR TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Hadise ve Okan Buruk sevgili mi? Aşk yaşadıkları iddia edildi! Hadise Okan Buruk aşkı iddiası gerçek mi? Masterchef kim elendi? (İFŞA OLDU İDDİASI) 11 Ağustos Masterchef'te bugün kim elendi? Beyza, Serhat, Deniz, Muratcan, Çağlar, Ayşe ve Nigar elendi mi?
title