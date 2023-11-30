Fenerbahçe, bugün deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde maçın oynanacağı Right to Dream Park'ta yaptığı antrenmanla tamamladı. Peki, Fenerbahçe Konferans Ligi puan durumu ne? Fenerbahçe grupta kaçıncı?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçı öncesi Danimarka ekibi Nordsjaelland ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Konferans Ligi puan durumu ne? Fenerbahçe grupta kaçıncı?

FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ'NDE SAHNE ALIYOR?

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU NE?