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Fenerbahçe Hatayspor muhtemel 11'ler! Fenerbahçe Hatayspor kadrolar açıklandı mı?

Fenerbahçe Hatayspor muhtemel 11'ler! Fenerbahçe Hatayspor kadrolar açıklandı mı?
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Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe-Hatayspor maçı oynanacak. İŞte, Fenerbahçe Hatayspor muhtemel 11'ler! Fenerbahçe Hatayspor kadrolar açıklandı mı?

Fenerbahçe ile Hatayspor Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe sahasında oynayacağı maçta rakibini mağlup etmek istiyor. Fenerbahçe Hatayspor muhtemel 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Hatayspor kadrolar açıklandı mı?

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Hatayspor, 5 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı.

Sportif direktör Yılmaz Bal yönetimindeki idmanda futbolcular, dar alan ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Basına kapalı antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.

Fenerbahçe Hatayspor muhtemel 11'ler! Fenerbahçe Hatayspor kadrolar açıklandı mı?

HATAYSPOR HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Sportif Direktör Yılmaz Bal ve yardımcı antrenör Gökhan Alaş yönetiminde yapılan antrenmanda dar alan ve taktik çalışmaları yapıldı.

Sportif Direktör Yılmaz Bal ve Yardımcı Antrenör Gökhan Alaş yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 35 dakika süren antrenmanda, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

• Fenerbahçe – Hatayspor maçı, 5 Ocak 2025 Pazar günü oynanacak.

• Mücadele, saat 19:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE HATAYSPOR MUHTEMEL 11'LER!

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Djiku, Osayi-Samuel, Fred, İrfan Can Kahveci, Kostic, Amrabat, Szymanski, Tadic, En-Nesyri

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Calvo, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Rui Pedro, Diack, Fernandes, Boutobba, Aboubakar

FENERBAHÇE-HATAYSPOR BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Fenerbahçe-Hatayspor karşılaşmasının bilet fiyatları duyurunun yapılmasıyla birlikte belli oldu.

Sadece Passo'nun resmi internet sitesinden yapılacak olan bilet satışları transfere kapalı olacak.

Fenerbahçe-Hatayspor karşılaşmasının bilet fiyatları şöyle:

• KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ:900,00 TL

• FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I – BLOK: 1.600,00 TL

• FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK: 1.700,00 TL

• FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 1.800,00 TL

• FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 2.000,00 TL

• FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 2.200,00 TL

• FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 3.050,00 TL

• FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H –BLOK: 3.500,00 TL

• FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK: 4.150,00 TL

• FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 4.750,00 TL

• VIP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 14.500,00 TL

• MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.170,00 TL

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Bir emekli Fenerli olarak misafir türbini fiyatı fena değil.??

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