Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

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İlk 11'ler:

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI ÖZETİ

Göztepe Fenerbahçe maç özetini maçın ardından Bein Sports 1 kanalından izleyebilirsiniz.

GÖZTEPE FENERBAHÇEMAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Göztepe Fenerbahçe maçı 2-2 bitti.

GÖZTEPE FENERBAHÇEMAÇI NE ZAMANDI?

Göztepe Fenerbahçe maçı 17 Ağustos 2024 günü oynandı.

Maç özetleri için tıklayınız

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Göztepe Fenerbahçe maçı canlı olarak Bein Sports 1'den yayınlandı.

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