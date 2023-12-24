Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi kim? Derbinin hakemi belli oldu mu, VAR hakemi kim?

Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi kim? Sorusu, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan heyecan dolu maç gününün gelmesinin ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi ve Video Yardımcı Hakem'i (VAR) belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi kim? Derbinin hakemi belli oldu mu, kim yönetecek? Fenerbahçe - Galatasaray VAR hakemi kim?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi yönetecek hakem belli oldu. İki ezeli rakip arasında pazar günü oynanacak derbide hakem Arda Kardeşler yönetecek.Başarılı hakem Arda Kardeşler, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak bir derbi maçında düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

ARDA KARDEŞLER

ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

3 Ocak 1988'de Bursa'da doğmuştur. Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir. Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır. İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.

FENERBAHÇE - GALATASARAY VAR HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu. Derbi müsabakasında VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a, AVAR'da Özgür Yankaya ve Kerem Ersoy eşlik edecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ve Galatasaray maçı 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da gerçekleşecek. Merakla beklenen Fenerbahçe ve Galatasaray maçı Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray maçı Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.