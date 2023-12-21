Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe- Galatasaray maçı şifresiz mi ve Fenerbahçe- Galatasaray maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe- Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

24-12-2023 FENERBAHÇE VS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ



beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe-Galatasaray Maçı, 24 Aralık Pazar günü oynanacak.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Galatasaray Maçı, saat 19:00 başlayacak.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.