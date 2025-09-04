Fenerbahçe başkanlık seçiminde kimler oy kullanabilecek? Seçim nerede yapılacak?

Fenerbahçe'nin yaklaşan başkanlık seçimleri, kulüp camiasında heyecanla beklenirken, "Oy kullanma hakkı kimlere ait olacak?" sorusu gündemde öne çıktı. Kulüp üyeleri ve taraftarlar, seçimde kimlerin sandık başına gidebileceğini ve oy kullanabileceğini merak ediyor. Kulüp tüzüğünde belirtilen şartlara uygun olan üyelerin oy kullanma hakkı kazanacağı belirtilirken, seçim sürecinin adil ve şeffaf şekilde yürütülmesi için tüm hazırlıkların titizlikle yapıldığı vurgulanıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE KİMLER OY KULLANABİLECEK?

Fenerbahçe başkanlık seçimleri, kulüp üyelerinin aktif katılımıyla gerçekleşecek. Üyeler, geçerli kimliklerini yanlarında bulundurarak oy kullanmak üzere sandıklara yönlenecek. Oy verme süreci, kulüp tüzüğüne uygun şekilde dikkatle denetlenecek ve seçim güvenliği için gereken tüm tedbirler eksiksiz uygulanacak.

Başkan adayları, resmi başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra kulüp tarafından kamuoyuna duyurulacak. Seçim süresince adaylar, projelerini üyelerle paylaşarak kulübün geleceğine yönelik vizyonlarını açıklayacaklar.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi açıklamasına göre, olağanüstü genel kurul 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde saat 10.30'da düzenlenecek. Seçimler, Chobani Stadı'nın hemen yanındaki Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleştirilecek.

Kulüp tüzüğüne uygun olarak, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı aynı yerde ve saatte 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak. Bu genel kurul, Fenerbahçe tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olacak.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE KİMLER ADAY?

Fenerbahçe'nin başkanlık yarışında öne çıkan dört aday:

Mevcut başkan Ali Koç

İş insanı Saadettin Saran

Spor yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp

Eski yöneticilerden Mahmut Uslu

Bu isimler, kulübün yeni liderliği için adaylıklarını açıkladı.

BİR ÖNCEKİ SEÇİMDE SONUÇ NE OLMUŞTU?

Son seçimli genel kurulda, mevcut başkan Ali Koç, üyelerin güçlü desteğiyle Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına üçüncü kez seçildi. Seçim süreci, kulüp tüzüğüne uygun olarak şeffaf ve güvenli bir ortamda gerçekleştirildi. Ali Koç, liderliğinde kulübün geleceğine dair planlarını üyelerle paylaştı ve bu vizyona olan güven ve destek, katılımcılar tarafından net bir şekilde ortaya kondu.