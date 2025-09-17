Fenerbahçe başkan adayları kimler? Fenerbahçe başkanlık seçime ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2025 yılında gerçekleştirilecek başkanlık seçimi ile yeni bir döneme adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar ve camia için büyük önem taşıyan bu seçim, kulübün geleceği açısından kritik bir dönemeç olacak. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçiminde adaylar kimler? Seçim ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Kimler oy kullanabilecek? İşte başkanlık seçine dair tüm detaylar...

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE ADAYLAR KİMLER?

2025 Fenerbahçe başkanlık seçimi, kulüp tarihinde önemli bir rekabet sahnesi olacak. Adaylık başvurularının 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 18.00'e kadar tamamlanmasıyla birlikte, dört güçlü isim yarışta yer aldı. Mevcut başkan Ali Koç, kulübün yönetimini sürdürmek için yeniden aday olurken, diğer adaylar Saadettin Saran, Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu oldu.

Her bir aday, farklı vizyonları ve projeleri ile Fenerbahçe'nin geleceği için önemli vaatlerde bulunuyor. Ali Koç, mevcut yönetimin istikrarını ve devam eden projeleri vurgularken; Saadettin Saran ise yenilikçi ve dinamik bir yönetim anlayışıyla dikkat çekiyor. Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu ise kulübün sportif başarılarını artırmayı ve altyapıya yatırım yapmayı hedefleyen programlarla öne çıkıyorlar.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe başkanlık seçimi, iki aşamalı kritik bir genel kurul süreci çerçevesinde 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kulübün resmi açıklamasına göre, olağanüstü genel kurulun ilk toplantısı 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Chobani Stadı yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenecek. Bu toplantıda kulübün yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları ele alınacak, bütçe oylanacak ve çeşitli yetkilendirme kararları verilecek.

İkinci toplantı ise 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak ve bu toplantının ikinci günü başkanlık seçimi için ayrılmış durumda. Bu tarih, sarı-lacivertli camianın yeni yönetimini belirleyeceği kritik gün olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe başkanlık seçiminde saat bilgisi, kulübün genel kurullarına ilişkin resmi açıklamalar doğrultusunda netleşti. Olağanüstü genel kurulun ilk oturumu, 13-14 Eylül tarihlerinde saat 10.30'da başlıyor. Başkanlık seçiminin yapılacağı 20-21 Eylül tarihindeki ikinci genel kurul toplantısı için ise kesin saat bilgisi kulüp tarafından yakında duyurulacak.

Ancak geçmiş genel kurul deneyimleri ve kulüp tüzüğü göz önünde bulundurulduğunda, seçim günü işlemlerinin sabah saatlerinde başlayarak gün boyu devam etmesi bekleniyor. Üyelerin ve adayların tam katılımıyla gerçekleşecek bu seçim, saat bazında planlı ve titiz bir şekilde yürütülecek.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE KİMLER OY KULLANABİLİR?

Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullanacak kişiler, kulüp tüzüğünde belirtilen şartları taşıyan üyelerden oluşuyor. Öncelikle seçimde oy kullanabilmek için Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tam üyeliğine sahip olmak gerekiyor. Ayrıca, üyelerin aidatlarını güncel tutmuş olmaları ve genel kurul üyelik haklarını kullanma yetkisine sahip olmaları şart.

Seçimde oy kullanma hakkı sadece gerçek üyelerle sınırlı kalmayıp, kulüp tüzüğünde belirlenen kriterlere uygun diğer üyeler de oy kullanabilir. Ancak yönetim kurulunun adaylık başvurularını kabul ettiği ve seçimde oy kullanabilecek üyelerin listesi seçim günü öncesinde kesinleşir ve kulübe kayıtlı üyeler arasında duyurulur.

Bu sistem, kulübün demokratik yapısını koruyarak, üyelerin aktif katılımıyla yönetime karar vermesini sağlamaktadır.