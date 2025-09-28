Fenerbahçe - Antalyaspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i!

Kasımpaşa Fenerbahçe maç kadrosu 11'ler! Kasımpaşa Fenerbahçe maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Kasımpaşa Fenerbahçe maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Kasımpaşa Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. Kasımpaşa Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

ENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadele, 28 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak ve futbolseverler bu heyecan dolu maçı BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Türkiye'nin dört bir yanından taraftarların ilgiyle izleyeceği bu maç, yüksek tempolu geçmesi beklenen mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Antalyaspor karşılaşması, 28 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak. Ligde her geçen hafta daha da kritik hâle gelen puan mücadelelerinde, Fenerbahçe iç sahada 3 puanı hanesine yazdırmak isterken, Antalyaspor da zorlu deplasmandan sürpriz bir sonuçla dönmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan bu zorlu mücadele, 28 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de başlayacak. Prime-time saatinde gerçekleşecek olması nedeniyle maç, milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Özellikle iki takımın formda oyuncularının sahada olacağı bu karşılaşma, haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olma özelliği taşıyor.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Fenerbahçe'nin efsanevi mabedi olan İstanbul Kadıköy'deki Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun katılım göstermesi beklenen karşılaşma, tribün atmosferiyle de dikkat çekecek. Özellikle iç saha performansıyla öne çıkan Fenerbahçe'nin, kendi seyircisi önünde nasıl bir oyun ortaya koyacağı merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşmaya saatler kala iki takımın da sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'leri belli oldu. Her iki takımda da yıldız isimlerin forma giymesi beklenirken, teknik direktörlerin nasıl bir stratejiyle sahada olacakları büyük merak konusu. İşte Fenerbahçe ve Antalyaspor'un maça başlaması beklenen kadroları:

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

Kaleci: Ederson

Defans: Semedo, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde

Orta Saha: İsmail Yüksek, Fred, Szymanski

Hücum: Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon kurduğu güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Savunmada istikrar sağlayan sarı-lacivertliler, hücum hattında ise Asensio, Kerem ve En-Nesyri üçlüsünden maksimum verimi almak istiyor.

ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'İ

Kaleci: Julian

Defans: Bünyamin, Giannetti, Dzhikiya, Paal

Orta Saha: Soner, Ceesay, Abdülkadir, Safuri

Hücum: Storm, Van de Streek

Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Antalyaspor, genç ve dinamik oyuncu grubuyla sahaya çıkacak. Özellikle hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışan kırmızı-beyazlı ekip, Fenerbahçe savunmasını zorlamayı hedefliyor.