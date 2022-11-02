FED faiz artırırsa dolar ne olur? FED faiz kararı sonrası dolar ne olur? FED faiz yükseltirse dolar ne olur?

ABD Merkez Bankası Fed bugün faiz açıklamasını yapacak. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değerlendirecek. Uzmanlara göre FED faiz yükseltmeye gidecek. Bu kapsamda FED faiz artırırsa dolar ne olur? FED faiz yükseltirse dolar ne olur? sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı doları nasıl etkiler? FED faiz arttırırsa dolar yükselir mi? FED faiz arttırırsa dolar ne olur?

FED faiz artırırsa dolar ne olur? ABD Merkez Bankası Fed bugün faiz açıklamasını yapacak. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değerlendirecek. Uzmanlara göre FED faiz yükseltmeye gidecek. Bu kapsamda FED faiz artırırsa dolar ne olur? FED faiz yükseltirse dolar ne olur? sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı doları nasıl etkiler? FED faiz arttırırsa dolar ne olur? FED faiz arttırırsa dolar yükselir mi? İşte detaylar...

FED FAİZ ARTIRIRSA DOLAR NE OLUR?

FED faiz artırımı yaparsa piyasadaki dolar arzında azalma olacağı için dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanacaktır. Dolayısıyla FED faiz yükseltirse Dolar, Türk Lirası karşısında yükselecektir.

FED'in faiz arttırımı dünya piyasalarını elbette etkiler. ABD Merkez Bankası'nın ne karar vereceğinden ziyade faizlerde ne kadar bir oynama yapacağı da merak edilen konu başlıkları arasında yer almaktadır.

FED FAİZ ARTIRIRSA KRİPTO VE BITCOIN NE OLUR?

Eylül ayında ilk olarak destek ve daha sonra direnç olarak çalışan değeri test eden Bitcoin ve altcoinler hakkında yatırımcıların iki düşüncesi bulunuyor. Duruma iyimser ve karamsar bakanlardan farklı açıklamalar geliyor. Önceki aylarda FED'in enflasyonu geçici olarak gören yorumları ve düşük faiz politikası uygulaması sayesinde hem hisse senedi piyasaları hem de kripto para piyasalarındaki riskli varlıkların talep görmesine neden olunmuştu. Bu kapsamda ciddi fiyat artışları görülmüştü.

FED'in yeniden faiz artırımına gitmesi düşünülürken kripto para yatırımcıları arasında olumlu etkileneceğine dair yorumlar yapan da var olumsuz etki edeceğine dair konuşanlar da. Bu nedenle kripto para piyasasına dair kesin bir şey söylenememekte.

FED HAKKINDA

Merkez Bankaları Sistemi (Federal Reserve ya da FED olarak da bilinir), 23 Aralık 1913'te kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan bankanın başkanı Jerome Powell'dir. Banka, talimatı üzerine Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtımı yetkisini elinde bulundurur.