Fatma Girik öldü mü, ne zaman öldü? Fatma Girik kimdir? Fatma Girik çocuğu var mı?

Türk sinemasında efsane olan isimlerden biri olan Fatma Girik hakkında merak edilenler var. Sevenlerini üzen vefat haberinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala gündemde yer alan isim hakkında merak edilenler Fatma Girik ne zaman öldü? Fatma Girik kimdir? Fatma Girik çocuğu var mı? soruları ile aratılıyor.

Sinema sanatçısı ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik ; ölümünün 1'inci yıl dönümünde yol arkadaşları, dostları ve sevenleriyle anıldı. Sevenleri ise arama motorlarında Fatma Girik ne zaman öldü? Fatma Girik kimdir?Fatma Girik çocuğu var mı? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

FATMA GİRİK NE ZAMAN ÖLDÜ?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, İstanbul'da tedavi gördüğü Liv Hospital Ulus'da, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Girik'in vefatına ilişkin, sosyal medya hesabında, yaptığı açıklamada, "Yeşilçam'ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız, sevgili Fatma Girik'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 12 Aralık 1942'de dünyaya gelen usta oyuncu, 1957'de "Leke" filmi ile adım attığı sinemada, 180 kadar yapımda rol aldı.

FATMA GİRİK HASTALIĞI NEYDİ, NEDEN VEFAT ETTİ?

Fatma irik, 24 Ocak 2022'de tedavi gördüğü özel hastanede COVID-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetti.

FATMA GİRİK ÇOCUĞU VAR MI?

Fatma Girik'in çocuğunuz var mı? sorusuna yanıtı şöyle olmuştu;

"Çocuk özlememim hiç yok. Koruyucu anne olarak büyüttüğüm 32 yaşında bir kızım var. Şimdi İstanbul'da çalışıyor." 12 Aralık 1942 tarihinde doğan Fatma Girik, 24 Ocak 2022 günü yaşamını yitirdi."

FATMA GİRİK KİMDİR?

Fatma Girik (12 Aralık 1942, İstanbul - 24 Ocak 2022, İstanbul), Türk oyuncu, senarist, yapımcı ve siyasetçi.

Hayatı ve Kariyeri:

12 Aralık 1942 tarihinde Hayri ve Münevver Girik'in üç çocuğundan biri olarak İstanbul'da Sultanahmet semtinde doğdu ve burada büyüdü. Babası dalgıç, annesi ev hanımıydı. İstanbul Kız Lisesi'ni (modern Cağaloğlu Anadolu Lisesi) bitirdi. Bu dönemde annesiyle birlikte filmlerde figüranlık yapmaya başladı. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Bu filmin ardından birkaç yapımda daha oynadı. Memduh Ün'ün yönetmenliğinde 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'de oynadı. Girik, 180'den fazla filmde rol aldı.

Şişli Belediye Başkanlığı:

Girik, 1989 yerel seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den Şişli Belediye Başkanlığına aday oldu ve seçimleri kazandı. Deniz Baykal'a destek veren Girik, CHP'nin tekrar açılmasından sonra SHP'den istifa etti. Ancak Girik'in 1993'te CHP'ye girmeyeceği ve politikadan çekilerek sanata yöneleceği duyuruldu. Girik, 1994 yerel seçimlerine kadar görevini devam ettirdi. 1993 yılında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.

Sonraki yılları:

1995 yılında bir dizi için intihar canlandırması yaptığı sırada dublör kullanmayan Girik binanın ikinci katından düştü ve omurgasından yaralandı. 1999'da CHP'den Şişli Belediye Başkanlığı için aday oldu, ancak CHP'nin Şişli eski İlçe Başkanı Dursun Çaltı'nın kendi başkanlık girişimlerini sabote ettiğini öne sürerek adaylıktan istifa etti.

2000'lerin başında Girik Bodrum'un Torba mahallesine yerleşti. 2017 yılında kalça ekleminde saptanan bir dejenerasyon sonucunda yaşadığı ağrılar nedeniyle kalça protezi ameliyatına girdi. 2019'da yaşadığı düşme nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 2021 yılında Girik sağlık durumunun iyi olmadığını, yardım olmadan yürüyemediğini, tansiyon problemlerinin olduğunu ve beyin ameliyatı geçirmiş olduğunu açıkladı.

Vefatı:

Girik, 24 Ocak 2022'de tedavi gördüğü özel hastanede COVID-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetti.

Özel Hayatı :

Girik, Türk yönetmen, yapımcı, oyuncu ve senarist Memduh Ün ile hayatı boyunca süren bir ilişki yaşadı. Ün, Girik ile Girik 13-14 yaşlarındayken tanıştı ve 1958 yapımı Murada Ereceğiz filminin setinde ilişkilerinin temeli atıldı. 1959'da birlikte olmaya başladıkları sırada Girik 16, Ün 38 yaşındaydı. Ün, 1949'dan beri Cahide Şen ile evliydi ve Girik ile evlenmedi. 1985 yılında Girik bir gazeteye verdiği röportajda ilişkilerine değinerek "Nikahsız aşkın daha uzun ömürlü olduğunu Memduh'la kanıtladık. Başarılarım aşkımın meyvasıdır." açıklamasında bulundu. Girik ayrıca Durul Gence ile 1960'ların sonunda kısa bir nişanlılık yaşadı.

Girik'in 12 yaşındayken evlat edinmiş olduğu Ahu Karabacak adlı bir kızı vardır.

Kazandığı Ödüller: