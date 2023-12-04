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Fatih Ürek kimdir? 2. Sayfa konuğu Fatih Ürek kaç yaşında, nereli? Fatih Ürek biyografisi!

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2. Sayfa programının konuğu Fatih Ürek oldu. Canlı yayına konuk olan Şarkıcı Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa konuğu Fatih Ürek kimdir? Fatih Ürek kaç yaşında, nereli?

Fatih Ürek Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Şarkıcı Fatih Ürek kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. 2. Sayfa konuğu Fatih Ürek kimdir? Fatih Ürek kaç yaşında, nereli? Fatih Ürek biyografisi! 2. Sayfa konuğu Fatih Ürek kimdir? Fatih Ürek kaç yaşında, nereli? Fatih Ürek biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek, 3 Nisan 1956, Erzurum, Türk fantezi ve pop müzik şarkıcısı.

Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi.3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü.Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı.

İlk albümü Yaktı Yaktı'yı Raks Müzik etiketiyle 1993 yılında yayınlayan sanatçı bu albümünde, ilk olarak Bülent Ersoy'un Sefam Olsun albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeni yorumuyla yer vermiş, 1995 yılında çıkardığı Sen İki Gözümsün albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

2008 yılında adından sıkça söz ettiren Sus albümü ile 13 yıllık bir aranın ardından giriş yapan sanatçı bu albümünde seslendirdiği "Hadi Hadi" ve "Sus" şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralara kadar yükselmiştir. Hayde albümünde "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkılarının düzenlemelerinde Emrah Karaduman ile çalışmıştır.

Fatih Ürek kimdir? 2. Sayfa konuğu Fatih Ürek kaç yaşında, nereli? Fatih Ürek biyografisi!

Diskografi

  • Yaktı Yaktı (1993)
  • Sen İki Gözümsün (1995)
  • Sus (2008)
  • Hala Hala (2009)
  • Alırım aklını (2010)
  • Hayde (2011)
  • 300 - 500 (2012) (Single)
  • Bak Güzele (2013) (Single)
  • Altın Çağ (2015)
  • Sallayana Sallaya (2016) (Single)

Filmografi

  • Reyting Hamdi - 1995-2007
  • Beyaz Show - 1996
  • Şeytanın Pabucu - 2008
  • Neredesin Firuze - 2004
  • Güldür Güldür - 2014
  • Arkadaşım Hoşgeldin - 2014
  • Bu Tarz Benim - 2014
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