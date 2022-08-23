Netflix, TERİM adlı belgeselin 15 Eylül'de yayınlanacağını açıkladı ve 1 dakika 45 saniyelik bir fragman paylaştı. Fatih Terim, Netflix'e damga vurdu! TERİM Belgeseli'nin fragmanı 1 saatte 5 milyon kişi tarafından izlendi! Fatih Terim Youtube Netflix fragmanı izle! Fatih Terim Netflix izle! Fatih Terim Netflix sözleri.

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'in hayatının anlatıldığı belgesel "TERİM" 15 Eylül'de Netflix'te yayına girecek. Tecrübeli çalıştırıcının belgeselinden 1 dakika 45 saniyelik bir fragman yayınlandı. Fatih Terim Netflix izle!Fatih Terim Netflix sözleri!

Fatih Terim Youtube Netflix fragmanı izle!

FATİH TERİM NETFLİX FRAGMANI NASIL İZLENİR?

Yayına girmesinin ardından 1 saat içerisinde yaklaşık 5 milyon kişi fragmanı izledi.

Fatih Terim Netflix sözleri:

"Kolay bir hikaye değil bu. Bir ömrün neredeyse verildiği, büyük fedakarlıklarla gelinen bir yer burası. Kolay değil. Futbolcu Fatih Terim, Kaptan Fatih Terim, Hoca Fatih Terim, Baba Fatih Terim, Dede Fatih Terim, İmparator Fatih Terim... Sıralamaya geldiği zaman zaten aşağı yukarı nereye geleceğimiz açık.

"Ben kendimi çok tecrübeli addediyorum, 'Çok şey gördüm' diyorum. Ben hiçbir şey görmemişim. Yaşadığım olaylara bakılırsa beni şaşırtmaya devam ediyor açıkçası.

Ben ve benim gibi insanlarda hikaye bitmez ama hikayenin sonu da olmaz. Ben Fatih Terim... Mutlu, ailesine düşkün, her yaşta öğrenmeyi, gelişmeyi isteyen biriyim. Dokunduğu, değiştirdiği veya kurduğu hayatlarla gurur duyan biriyim. Kaybetmeyi hiç mi hiç sevmeyen biriyim. Eğer mümkün olsa ortada hangi kupa varsa hepsini almak isterim."