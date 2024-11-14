Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu'na mesaj var

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"ASLAN EVLAT"

Milli yıldızın kendisine gönderdiği imzalı formayı paylaşan Fatih Terim, "Aslan evlat, yolun hep açık olsun" ifadelerini kullandı. Kerem Aktürkoğlu'nun Terim'e gönderdiği formada ise, "Çok değerli Fatih hocama saygılarımla" sözleri yer aldı.

KEREM: FATİH HOCANIN YERİ AYRI

Kerem, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Fatih Terim'in kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söylemişti. 26 yaşındaki futbolcu, "Fatih Hoca'nın yeri ayrıdır futbolda. Bana kimse inanmazken, bana inancıyla, güvenciyle beni başka seviyeye geleceğime inandırdı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Avrupa'nın en iyi hücumcularından biri olduğumu söyledi. Her konuşmamızda bunu söyler. Sen unutuyorsan, ben unutmuyorumu vurgulamak için yapar. Onun için bendeki yeri çok farklıdır" demişti.

BENFICA RAKAMLARI

Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Kerem, Portekiz temsilcisinde çıktığı 11 maçta 8 gol attı ve 3 asist yaptı.