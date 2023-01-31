Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı canlı izle! 31 Ocak 2023 Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak, link var mı?

Beşiktaş'ın zirve yolunda kritik maçına son dakikalar kaldı! Futbol severler maçı internetten canlı izlemek ve takip etmek için ücretsiz link var mı araştırma yapıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı canlı izleme linki var mı? Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Fatih Karagümrük - Beşiktaş canlı yayın hangi kanalda? Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı şifresiz verilecek mi? Fatih Karagümrük - Beşiktaş bein Sports tek seferlik üyelik var mı? İşte detaylar...

Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. F. Karagümrük sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı canlı izle! 31 Ocak 2023 Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını izle! Maç hangi kanalda yayınlanacak, link var mı? Futbolseverler Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ile ilgili olarak Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı şifresiz izleme linki var mı, sorusunun yanıtını merak etti. Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı canlı izle!

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı 31 Ocak Salı 2023 yani bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maçı Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMLERİ KİMDİR?

ALİ ŞANSALAN(Hakem)

MEHMET EMİN TUĞRAL(1. Yardımcı Hakem)

ESAT SANCAKTAR(2. Yardımcı Hakem)

BURAK PAKKAN(Dördüncü Hakem)

SERKAN TOKAT(VAR)

KORAY GENÇERLER(AVAR)

KEMAL YILMAZ(AVAR)

ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)

TANER GİZLENCİ(Gözlemci)

LEVENT KARABUDAK(Temsilci)

SURURİ SAYDAM(Temsilci)

NAZİF ÇILDIR(Temsilci)

BAYRAM TAŞKIN(Temsilci)

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Ghezzal ve Josef de Souza maç kadrosunda yer alamayacak. Cezalarını tamamlayan Rosier, Saiss ve Redmond ise maç kadrosunda yer alabilecek. Fatih Karagümrük'te uzun süredir sakatlıkları bulunan Efecan Mızrakçı, Emir Tintiş ve Efe Tatlı, forma giyemeyecek.

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