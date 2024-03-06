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Fatih Elönü kimdir? Memleket Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Fatih Elönü kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Fatih Elönü kaç yaşında, nereli? Memleket Partisi'nin Yalova Belediye Başkan Adayı olan Fatih Elönü hakkında bilgiler merak ediliyor. Fatih Elönü'nün yaşının ve nereli olduğu konusu gündemde.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Yalova Belediye Başkan adayı ise Fatih Elönü oldu. Fatih Elönü kimdir? Fatih Elönü nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

FATİH ELÖNÜ KİMDİR?

Fatih Elönü, Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'nden mezun olduktan sonra iş hayatına İstanbul'da başladı. Daha sonra Yalova'ya dönerek siyasi kariyerine Memleket Partisi'nde adım attı. Memleket Partisi çatısı altında aktif olarak faaliyet gösteren Elönü, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için Memleket Partisi'nin Yalova Belediye Başkanı adayı olarak belirlendi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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