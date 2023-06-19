Seçimlerden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iş olarak vatandaşın kanayan yarası ekonomiye el atarken, geminin dümenine Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek'i geçirdi. Peki, Faizler yükselecek mi? TCMB Haziran ayı faizi artacak mı?

Piyasalar Merkez Bankası'nın 22 Haziran Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına kilitlenirken, ekonomi yönetiminin değişmesiyle yabancı bankalar da Türkiye'yi yakın takibe aldı. Peki, Faizler yükselecek mi? TCMB Haziran ayı faizi artacak mı?

FAİZLER YÜKSELECEK Mİ?

Bakan Şimşek'in ilk hamlesi ise Merkez Bankası başkanlığına Hafize Gaye Erkan'ı getirmek oldu. Yaşanan gelişmelerin ardındansa gözler Merkez Bankası'nın 22 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

DÜNYACA ÜNLÜ 3 BANKADAN FAİZ TAHMİNİ

Piyasaların merakla beklediği karar için uluslararası finans kuruluşları ve uzmanlar, yüzde 20 ila 40 arasında artırım yapılacağı tahmininde bulunurken, ekonomi yönetiminin değişmesiyle Türkiye'yi yakın takibe alan dünyaca ünlü 3 banka da tahminlerini sıraladı.

Bank of America (BofA), TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) perşembe günü gerçekleştirilecek toplantısına ilişkin tahminlerini açıkladı. BofA, TCMB'nin politika faizini yüzde 25'e yükseltmesini beklediğini duyurdu.

Alman Deutsche Bank, 16 Haziran tarihli notunda Merkez Bankası'nın politika faizini bu hafta 1150 baz puan artışla yüzde 20'ye çıkardıktan sonra, temmuz ayında piyasa tepkisine bağlı olarak ilave yüzde 5 puanlık artışın olası olduğunu belirtti.C

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ise 16 Haziran tarihli notunda politika faizinin yüzde 40'a yükseltilmesini beklediğini açıkladı.