Faizler düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı düştü mü, piyasalara nasıl yansır?

Faizler düştü mü? Sorusu, merak ediliyor ve gündemdeki haberler ile birlikte araştırılıyor. Piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı. Bu kapsamda konuyla ilgili olarak birçok detay internet üzerinde araştırıldı. Peki, Faizler düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı düştü mü, piyasalara nasıl yansır?

FAİZLER DÜŞTÜ MÜ?

TCMB, şubat ayında piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 45'te sabit tuttu. Bu kararla Haziran 2023'te başlayan faiz artışı son bulmuş oldu. Yeni başkan Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası Merkez Bankası 8 toplantının ardından faiz artırım sürecini sonlandırdı. Para Politikası Kurulu'nun karar metninde şu ifadeler kullanıldı:

"Ocak ayında aylık enflasyonun ana eğilimi yılın ilk ayına özgü zamana-bağlı fiyat ve ücret güncellemeleri sonucunda, enflasyon tahmin patikasında öngörülen şekilde yükselmiş ve manşet enflasyon sınırlı bir artış kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepteki dengelenmenin sürdüğüne işaret etmektedir. Söz konusu dengelenme süreci, tüketim malı ve altın ithalatında güçlü, diğer tüketim harcamalarına ilişkin göstergelerde ise öngörülene kıyasla yavaş seyretmektedir. Buna ek olarak, hizmet fiyatlarındaki katılık, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip edecektir.

Dış finansman koşulları, rezervlerin seviyesi, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir.