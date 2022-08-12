Faik Gürses kimdir? Faik Gürses hayatı ve biyografisi! Faik Gürses kaç yaşında, nereli?

Açıklamaları ile spor gündeminden düşmeyen Faik Gürses, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Faik Gürses hakkında merak edilenler. Faik Gürses hayatı ve biyografisi. Faik Gürses kimdir?

Spor gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Faik Gürses merak konusu oldu. İşte Faik Gürses hakkında merak edilen Faik Gürses kimdir, Faik Gürses hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

FAİK GÜRSES KİMDİR?

1952 yılında doğdu. Atatürk Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra 1970 yılında gazeteciliğe başladı. CNN TÜRK'te Aziz Üstel ve Ömer Çavuşoğlu ile birlikte, Cem Yılmaz'ın sunduğu futbolmania adlı programda "Spor Yorumcusu" olarak görev yapıyor.

Gürses, çeşitli TV ve gazetelerde "Spor Yorumcusu" olarak görev yaptı. 2000 yılından bu yana Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışıyor. 2003 yılına kadar CNN TÜRK Spor Müdürü olarak Görev yapan Gürses, daha sonra Doğan Haber Ajansı Spor Müdürlüğü'ne getirildi ve halen bu görevini sürdürüyor.

Ayrıca Faik Gürses'in çeşitli yarışmalardan aldığı "haber, röportaj, tenkit ve müsabaka" dalında 14 ödülü bulunuyor. Birçok basın kurulu tarafından verilen değişik dallarda yaklaşık 60 ödülü var.