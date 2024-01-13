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Eyüpspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Eyüpspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir?

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Eyüpspor - Keçiörengücü maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Eyüpspor - Keçiörengücü maçı ne zaman?

13 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Eyüp spor - Alanya spor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Eyüpspor - Alanya spor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Eyüpspor - Alanya spor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Eyüpspor- Alanya spor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Eyüpspor- Alanya spor maçı ne zaman?

EYÜPSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

13 Ocak 2024 tarihinde Eyüpspor ile Keçiörengücü arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanallarından canlı olarak izlenebilecek. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. Bein Sports Max 1 ise Digiturk 82, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Maç, 13 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da İstanbul'da, Eyüp Stadyumu'nda oynanacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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