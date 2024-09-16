Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Eyüp Sabri Tuncer'in Mart 2022'den önce üretilen bazı ürünleri için toplatma kararı aldı. Bu karar, özellikle vatandaşlar arasında büyük merak uyandırdı. Eyüp Sabri Tuncer gibi köklü bir markanın ürünlerinde kullanılan içeriklerin ne olduğu, birçok kişi tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Eyüp Sabri Tuncer olayı nedir? Eyüp Sabri Tuncer'in ürünleri satıştan kaldırıldı mı? İşte detaylar...

EYÜP SABRİ TUNCER OLAYI NEDİR?

Avrupa Komisyonu'nda yayımlanan bilgilere göre, BMHCA adlı kimyasalın üreme sistemine zarar verdiği ve özellikle hamile kadınlar üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabileceği vurgulandı. Ayrıca bu maddenin cilt hassasiyetine neden olduğu ve ürünlerin Avrupa Kozmetik Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirtildi. Ancak uyarının Mart 2022'den önce üretilmiş olan ürünler için geçerli olduğu da özellikle vurgulandı.

EYÜP SABRİ TUNCER'İN HANGİ ÜRÜNLERİ SATIŞTAN KALDIRILDI?

Toplatılması istenen ürünler arasında şunlar yer alıyor:

Bodrum Mandalinası (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml)

Combative for Men (250 ml)

Doğal Zeytinyağlı Duş Jeli (600 ml)

Doğal Zeytinyağlı Sıvı Sabun (750 ml)

El ve Vücut Losyonu Almond (300 ml)

Empress (50 ml)

Gardenya (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml)

Hatıralar (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml)

Klasik Limon (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml)

Love Kisses (50 ml, 250 ml)

Okyanus (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml)

Peaceful for Men (250 ml)

Pure Love (50 ml, 250 ml)

Tıraş Kolonyası No 2 (250 ml)

Tütün (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml)

Warm Sugar (50 ml, 250 ml)

Wild Beauty (50 ml, 250 ml)

Yasemin (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml)