Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! FOX Tv Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?

Evlilik Hakkında Her Şey full HD izle! Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Heyecanla beklenen Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü bugün FOX Tv'de ekranlara geliyor. Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! FOX Tv Evlilik Hakkında Her Şey 23. yeni bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak? Evlilik Hakkında Her Şey son bölümde neler oldu? Evlilik Hakkında Her Şey fragman izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey full izle!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY CANLI İZLE!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi her Salı saat 20:00'da FOX Tv ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU NEDİR?

Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile İstanbul'un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Küçük kız kardeşi Güneş ise anne ve ablalarının aksine hukuk dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir.

Azra hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra kendisi gibi avukat olan Sergen Günay'la evlenmiş ve üç çocuk dünyaya getirmiştir. Mesleği gereği şahit oldukları ve babasından yediği darbeye rağmen aile ve evlilik kavramlarına sıkı sıkıya bağlı bir kadındır. Tüm bunlara karşın hayatı boyunca görmezden geldiği korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacak, kendine yarattığı mükemmel aile tablosu, kocasının ihanetini öğrenmesiyle yerle bir olacaktır.

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine tepkileri de altından kalkma yöntemleri de birbirinden farklıdır. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden görürüz. Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla Evlilik Hakkında Her Şey; aile, aşk, sadakat ve boşanma düzeninin kirli yüzünü gözler önüne sürmekten çekinmeyecek hikayeleriyle seyirciyi buluşturacaktır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldırım'ın katili Haluk'a suçunu itiraf ettirip cezaevine gönderdikten sonra Azra, avukatlığı bırakıp, kafede kurabiye pişirmeye devam etmeye kararlıdır. Çolpan ise, Azra ile arasının iyice açılması pahasına da olsa onu tekrar işinin başına döndürmek için kolları sıvar. Fakat bunu başarabilmesi için Efe'nin yardımına ihtiyacı vardır. Ülkenin en büyük holdinglerinden birini yöneten Ceyhun ve Yasemin Özdemirler çifti ise sürpriz bir taleple Azra ve Efe'nin karşısına çıkarlar. Basına sızmaması gereken bu gizli davada, Azra ve Efe, kendilerini bir anda davanın merkezinde bulurlar. Bu zorlu davada Bora ve Sanem'e de büyük görevler düşer. Haluk'a tuzak kurdukları esnada gerçekleşen yakınlaşma Bora ve Sanem'i ilişkilerinin tanımını sorgulamaya iter. Zeynep'in duruşma tarihi yaklaştıkça karşı tarafla ipler iyice gerilir. Çolpan ise Zeynep'i içine zorla düşürüldüğü o cehennem hayatından kurtarmaya kararlıdır. Fakat beklenmedik bir şekilde duruşmasına birkaç saat kala Zeynep kaçırılır. Azra ise yeni davasını araştırırken, tehlikeli bir düğümün tam ortasına doğru ilerlediğinin farkında değildir…

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜM İZLE!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldırım'ın ölümünün kaza olmadığını öğrenen Azra, gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçer. Azra ve Efe'nin çözmesi gereken düğüm; Buket'in şüpheli intiharı ve Yıldırım'ın ölümü arasındaki bağlantıdır. Çolpan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapacağı konuşmaya hazırlanırken Cevher Hukuk'un kapısını çalan sürpriz bir müvekkil, onu zorlu bir davayla karşı karşıya bırakacaktır. Azra'nın bildiklerini öğrenmek isteyen Haluk, Azra'ya büyük bir tuzak kurar. Haluk'un maskesini düşürmeye kararlı olan Azra'nın ise bunu başarabilmesi için yardıma ihtiyacı vardır. Bora, Sanem, Azra ve Efe kendilerini tehlikeli bir oyunun içinde bulurlar. Cinayet üzerindeki sır perdesi aralandıkça onları bekleyen tehlike de büyümektedir...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCU KADROSU

Gökçe Bahadır

Barış Kılıç

Gökçe Eyüboğlu

Serkan Altunorak

Tülin Ece

Bertan Asllani

Ufuk Özdemir

Alara Turan

Esma Yılmaz

Burcu Söyler

Rüzgar Doruk Özmü

Emine Ada Sezer

Deniz Gündoğdu

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem