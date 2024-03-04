Evde bakım maaşı ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2024 Evde bakım aylığı ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak evde bakım maaşı ödemesi yapılıyor. Bu ödeme ücreti Ocak ayında zamlanmıştı. Bakım cüreti alanlar ise zamlı ücretin ne kadar olduğunu ve ne zaman yatacağını merak ediyor. Evde bakım maaşı ne zaman, hangi tarihte yatıyor? 2024 Evde bakım aylığı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı ödemeleri geride bıraktığımız yılın son 6 ayında 5 bin 98 lira olarak belirlenmişti. Zamlı evde bakım maaşı ise Bakan Göktaş tarafından duyuruldu. Zamlı evde bakım yardımı, 2024 yılından itibaren 7.608 lira olarak belirlendi.

2024 MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Mart ayı Evde Bakım Parası ödemelerinin 15 Mart Pazar gününden itibaren hesaplara aktarılması bekleniyor.