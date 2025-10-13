Ev kiralarına yüzde 20 stopaj uygulanacak mı? 2025 konut kiralarında stopaj var mı? Bakanlık açıkladı!

2025 yılında kira stopajı uygulamaları gündemde sıkça konuşulan konular arasında yer alıyor. Özellikle ev kiralarına yüzde 20 stopaj uygulanacak mı? sorusu, hem ev sahiplerinin hem de kiracıların merak ettiği en önemli başlıklardan biri oldu. Basında çıkan bazı haberler, konut kiralarında da işyeri kiralarında olduğu gibi yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağı yönündeydi. Peki, Ev kiralarına yüzde 20 stopaj uygulanacak mı? 2025 konut kiralarında stopaj var mı? Bakanlığın yaptığı açıklama haberimizde!

EV KİRALARINA YÜZDE 20 STOPAJ UYGULANACAK MI?

2025 yılında ev kiralarına yüzde 20 stopaj uygulanıp uygulanmayacağı konusu, özellikle ev sahipleri ve kiracılar arasında merak edilen başlıklardan biri haline geldi. Son günlerde bazı basın yayın organlarında, konut kiralarında yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağı yönünde haberler yer aldı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklama, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını net bir şekilde ortaya koydu.

Bakanlığın 12 Ekim 2025 tarihli duyurusunda, konut kiralarına yönelik stopaj uygulamasında herhangi bir değişiklik olmadığının altı çizildi. Halihazırda sadece işyeri kiralarında uygulanan stopajın konut kiralarına getirilmesine dair gündemde herhangi bir plan bulunmamaktadır. Bu açıklama, ev sahipleri açısından önemli bir güvence niteliği taşımaktadır.

2025 KONUT KİRALARINDA STOPAJ VAR MI?

2025 yılı itibarıyla konut kiralarında stopaj uygulaması bulunmamaktadır. Mevcut yasalar gereği, stopaj sadece ticari ve işyeri kiralamalarında geçerli olup, mesken kiralarına bu vergisel yükümlülük uygulanmamaktadır.

Basında çıkan ve Meclis'e sunulacağı öne sürülen yeni kanun teklifleri, konut kiralarında yüzde 20 stopaj zorunluluğu getireceği yönündeki iddialar, Maliye Bakanlığı tarafından reddedilmiştir.

Konut kira gelirlerinde stopaj uygulaması olmaması, ev sahiplerinin kira gelirlerinin vergilendirilmesinde mevcut yöntemlerin devam edeceği anlamına gelmektedir. Bu durum, hem kiracı hem de ev sahibi açısından mevcut vergi sisteminin korunacağına işaret etmektedir.

KİRA STOPAJI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Kira stopajı, kiraya verilen işyerleri için uygulanan ve kira gelirinden belli bir oranda kesilen vergidir. Türkiye'de işyeri kira gelirlerinde stopaj oranı genellikle %20 olarak uygulanmaktadır. Bu vergi, kiracı tarafından kiraya verenin beyanı yerine devlet tarafından tahsil edilir.

Stopaj, brüt kira bedeli üzerinden hesaplanır ve kiracı tarafından ilgili vergi dairesine ödenir. Örneğin, aylık 10.000 TL tutarında bir işyeri kirasında %20 stopaj uygulanması halinde, kiracı 2.000 TL stopaj vergisini vergi dairesine yatırırken, geriye kalan 8.000 TL'yi ev sahibine öder.

Konut kiralarında ise bu uygulama mevcut değildir. Ev sahipleri kira gelirlerini yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan eder ve buna göre vergilendirilir.

2025 KİRA STOPAJ ORANI NE KADAR?

2025 yılında işyeri kiralarında uygulanan kira stopaj oranı %20 olarak devam etmektedir. Bu oran, 2025 yılında herhangi bir değişikliğe uğramamış ve Maliye Bakanlığı tarafından da onaylanmıştır.

Konut kiralarına uygulanması tartışılan %20'lik stopaj oranı ise henüz yasal bir düzenlemeye dönüşmemiştir ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla gündemde olmadığı belirtilmiştir.

Ev sahipleri açısından önemli olan bu bilginin doğruluğu, yeni mevzuat ve kanun teklifleri çıkana kadar geçerli olacaktır. Dolayısıyla 2025 yılında konut kiralarında stopaj oranı sıfırdır ve sadece işyeri kiralarında %20 stopaj vergisi ödenmektedir.