Euro 2024 muhtemel rakiplerimiz kimler? Hangi torbadayız?
Avrupa Şampiyonası eleme grubunu lider olarak bitiren A Milli Takımımızın EURO 2024 kura çekimine hangi torbadan katılacağı da netleşti. Peki, Euro 2024 muhtemel rakiplerimiz kimler? Hangi torbadayız?
Grubunu lider tamamlayarak EURO 2024'e gitmeye hak kazanan A Milli Takımımız, kura çekimine 2. torbadan katılacak. 2. torbada Türkiye'nin yanı sıra Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya ve Avusturya yer alıyor. Euro 2024 muhtemel rakiplerimiz kimler? Hangi torbadayız?
EURO 2024 MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ KİMLER?
Grubunu lider tamamlayarak EURO 2024'e gitmeye hak kazanan Türkiye, kura çekimine 2. torbadan katılacak.
İşte torbalar;
• 1. Torba ; Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika
• 2. Torba; TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya
• 3. Torba; Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya
• 4. Torba; İtalya, Sırbistan, İsviçre, Playoff'tan gelecek 3 takım