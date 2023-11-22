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Euro 2024 muhtemel rakiplerimiz kimler? Hangi torbadayız?

22 Kasım 2023 02:04 , Son Güncelleme: 02:08 Gündem Haberleri Abone Ol

Avrupa Şampiyonası eleme grubunu lider olarak bitiren A Milli Takımımızın EURO 2024 kura çekimine hangi torbadan katılacağı da netleşti. Peki, Euro 2024 muhtemel rakiplerimiz kimler? Hangi torbadayız?