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EURO 2024 F grubu puan durumu ne? Türkiye kaçıncı sırada, gruptan çıkıyor mu?

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EURO 2024 F grubu puan durumu ne? Türkiye kaçıncı sırada, gruptan çıkıyor mu? EURO 2024 futbol turnuvasının F grubunda puan durumu merak ediliyor. Türkiye'nin bu gruptaki sıralaması ve gruptan çıkma durumu hakkında detaylar araştırılıyor.

Türkiye'nin Portekiz'e karşı oynayacağı maçın sonucu, gruptan çıkma şansını doğrudan etkileyecek. Türkiye'nin kaybetmesi durumunda gruptan çıkma olasılığının ne olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, EURO 2024 F grubu puan durumu ne? Türkiye kaçıncı sırada, gruptan çıkıyor mu?

TÜRKİYE PORTEKİZ'E KAYBEDERSE NE OLUR?

A Milli Takım'ın Portekiz karşısında resmi maçlarda galibiyeti bulunmuyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak.

EURO 2024 F grubunda puan durumu ne? Türkiye kaçıncı sırada, gruptan çıkıyor mu?

EURO 2024 F GRUBU MAÇ PROGRAMI

12 HAZİRAN CUMARTESİ

16:00 Gürcistan - Çekya

19.00 Türkiye - Portekiz

26 HAZİRAN ÇARŞAMBA

22.00 Gürcistan - Portekiz

22.00 Çekya - Türkiye

EURO 2024 F grubunda puan durumu ne? Türkiye kaçıncı sırada, gruptan çıkıyor mu?

EURO 2024 F GRUBU'NDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

1- Portekiz 6 puan

2- Türkiye 3 puan

3- Çekya 1 puan

4- Gürcistan 1 puan

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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