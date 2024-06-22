EURO 2024 F grubu puan durumu ne? Türkiye kaçıncı sırada, gruptan çıkıyor mu?
EURO 2024 F grubu puan durumu ne? Türkiye kaçıncı sırada, gruptan çıkıyor mu? EURO 2024 futbol turnuvasının F grubunda puan durumu merak ediliyor. Türkiye'nin bu gruptaki sıralaması ve gruptan çıkma durumu hakkında detaylar araştırılıyor.
Türkiye'nin Portekiz'e karşı oynayacağı maçın sonucu, gruptan çıkma şansını doğrudan etkileyecek. Türkiye'nin kaybetmesi durumunda gruptan çıkma olasılığının ne olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, EURO 2024 F grubu puan durumu ne? Türkiye kaçıncı sırada, gruptan çıkıyor mu?
TÜRKİYE PORTEKİZ'E KAYBEDERSE NE OLUR?
A Milli Takım'ın Portekiz karşısında resmi maçlarda galibiyeti bulunmuyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak.
EURO 2024 F GRUBU MAÇ PROGRAMI
12 HAZİRAN CUMARTESİ
16:00 Gürcistan - Çekya
19.00 Türkiye - Portekiz
26 HAZİRAN ÇARŞAMBA
22.00 Gürcistan - Portekiz
22.00 Çekya - Türkiye
EURO 2024 F GRUBU'NDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
1- Portekiz 6 puan
2- Türkiye 3 puan
3- Çekya 1 puan
4- Gürcistan 1 puan