EURO 2024 A Grubu Puan Durumu! A Grubu'nda 1. ve 2. kim? EURO 2024 A Grubu'nda 3. ve 4. kim olacak?
EURO 2024 A Grubu'nda yer alan Almanya, İsviçre, Macaristan ve İskoçya gruptan çıkıp son 16'ya kalabilmek için mücadele ediyor. Peki, EURO 2024 A Grubu birincisi yani lider kim ve kaç puanda? EURO 2024'ü yakında takip eden futbolseverler EURO 2024 A Grubu 2. 3. ve 4. kim merak ediyor. İşte, EURO 2024 A Grubu puan durumu son durum!
EURO 2024 A Grubu puan durumu! EURO 2024 A Grubu'nda yer alan Almanya, İsviçre, Macaristan ve İskoçya gruptan çıkıp son 16'ya kalabilmek için mücadele ediyor. Peki, EURO 2024 A Grubu birincisi yani lider kim ve kaç puanda? EURO 2024'ü yakında takip eden futbolseverler EURO 2024 A Grubu 2. 3. ve 4. kim merak ediyor. İşte, EURO 2024 A Grubu puan durumu son durum haberimizde...
EURO 2024 A GRUBU PUAN DURUMU
- Almanya - 4 Puan
- İsviçre - 3 Puan
- Macaristan - 1 Puan
- İskoçya - 0 Puan
EURO 2024 A GRUBU MAÇ TAKVİMİ
19 Haziran Çarşamba:
19.00 Almanya-Macaristan (Stuttgart Arena)
22.00 İskoçya-İsviçre (Köln Stadı)
23 Haziran Pazar:
22.00 İskoçya-Macaristan (Stuttgart Arena)
22.00 İsviçre-Almanya (Frankfurt Arena)