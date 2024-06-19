EURO 2024 A Grubu Puan Durumu! A Grubu'nda 1. ve 2. kim? EURO 2024 A Grubu'nda 3. ve 4. kim olacak?

EURO 2024 A Grubu puan durumu! EURO 2024 A Grubu'nda yer alan Almanya, İsviçre, Macaristan ve İskoçya gruptan çıkıp son 16'ya kalabilmek için mücadele ediyor. Peki, EURO 2024 A Grubu birincisi yani lider kim ve kaç puanda? EURO 2024'ü yakında takip eden futbolseverler EURO 2024 A Grubu 2. 3. ve 4. kim merak ediyor. İşte, EURO 2024 A Grubu puan durumu son durum haberimizde...

EURO 2024 A GRUBU PUAN DURUMU

Almanya - 4 Puan İsviçre - 3 Puan Macaristan - 1 Puan İskoçya - 0 Puan

EURO 2024 A GRUBU MAÇ TAKVİMİ

19 Haziran Çarşamba:

19.00 Almanya-Macaristan (Stuttgart Arena)

22.00 İskoçya-İsviçre (Köln Stadı)

23 Haziran Pazar:

22.00 İskoçya-Macaristan (Stuttgart Arena)

22.00 İsviçre-Almanya (Frankfurt Arena)