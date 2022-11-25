Esra Sadıkoğlu TGA yönetimine aday: İşimiz turizm, gücümüz Türkiye!

Ülke turizminin tanıtılması ve geliştirilmesi için TÜRSAB üyelerinin fikir ve önerilerini uzun zamandır yapmış olduğumuz istişareler sonrasında belirledik. Bunları madde madde inceleyip ekibimizle beraber bir dizi proje haline getirdik ve açıkladık.

Nezih Hacıalioğlu'nun TGA Yönetiminde bu projelerin ve TÜRSAB'dan gelecek olan yeni projeleri gerçekleştirene kadar takipçisi olacağına inanıyorum. Genç bir turizmci olarak özellikle yabancı dil eğitimi ile beraber turizm eğitimi odaklı projesi ülke turizmine ve insan kalitesine büyük katkı sağlayacağına olan inancım tamdır.

Bu pazar TÜRSAB Genel Kurulu ile eşzamanlı gerçekleştirilecek olan TGA seçimlerinde ben de binlerce meslektaşımız gibi 'İşimiz Turizm Gücümüz Türkiye' diyor ve TGA Yedek Yönetim Kurulu Üyesi adaylığımı açıklıyorum.

Seçimlerin ülkemiz, sektörümüz, mesleğimiz, TÜRSAB'ımız ve tüm üyelerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, desteklerinizi bekliyorum.

Esra Sadıkoğlu Kimdir?

Esra Sadıkoğlu, 1987 İstanbul doğumlu. Evli ve iki çocuk annesi. Okan Üniversitesi'nde Almanca Mütercim Tercümanlık eğitimi aldı. Boğaziçi Üniversitesi'nde almış olduğu İnsan Kaynakları eğitimi sonrası İstanbul Üniversitesi'nde eğitim formasyonunu alarak eğitim hayatını tamamladı.

Almanca ve İngilizce bilmekte.