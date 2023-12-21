Ehliyet ve kimlik kartlarının zorunlu olarak değişeceğine ve son tarihin de 31 Aralık 2023 olduğuna dair paylaşımlar gündemde yer almıştır. Eski ehliyet kullanmanın cezası var mı merak konusu oldu. Arama motorlarında eski ehliyet ve kimlik kartının son kullanma süreleri sorgulatılıyor. Peki, Eski ehliyet kullanmanın cezası var mı? Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Detaylar haberimizde...

ESKİ EHLİYET KULLANMANIN CEZASI VAR MI?

Ehliyet ve kimlik kartlarının zorunlu olarak değişeceğine ve son tarihin de 31 Aralık 2023 olduğuna dair yalan paylaşım ve haberlere ilişkin olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ehliyet ve kimlik kartlarının yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2023, yenilemeyenlere ceza kesilecek" iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır.

EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için belirlenen son tarih ise 31 Aralık 2023 değil 31 Aralık 2024 olarak açıklanmıştır. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili merak edilen tüm bilgilere "Sıkça Sorulan Sorular" kısmında yer verilmiştir