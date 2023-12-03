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Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman?

3 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Erzurumspor - Gençlerbirliği CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Erzurumspor- Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erzurumspor- Gençlerbirliği maçı ne zaman?

ERZURUMSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Erzurumspor ile Gençlerbirliği arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, 03 Aralık Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Bu maç, TRT Spor, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

TRT Spor'u izlemek için Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanalları kullanabilir ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifresiz olarak takip edebilirsiniz. Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV ise Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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