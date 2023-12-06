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Erzurum'da yağış ve sis

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Erzurum'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yerini karla karışık yağmur ve sise bıraktı. Hafta sonu Erzurum'da yağmurlu hava bekleniyor.

Erzurum'da yağış ve sis

Kışın ve karın başkentinde Aralık ayında yağmur etkili oluyor

ERZURUM - Erzurum'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yerini karla karışık yağmur ve sise bıraktı. Hafta sonu Erzurum'da yağmurlu hava bekleniyor.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 70 santimetrelere kadar çıktığı Erzurum'da dün geceden bu yana etkili olan yağış, yağmur ve karla karışık olarak etkili olmaya başladı. Bu arada sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşları yoğun sis bulutları karşıladı. Zaman zaman trafikte olumsuzluklara neden olan sis şehir merkezinde hayatı olumsuz etkiliyor. Meteorolojinin tahminlerine göre Erzurum'da bugün kar yağışı devam edecek ancak yarın hava çok bulutlu olacak. Cuma günü ve hafta sonu ise yağmurlu geçecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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