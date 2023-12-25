Erzincan okul tatil mi? 25 Aralık Erzincan'da okul tatil mi?

Yurt genelinde soğuk havanın etkisini göstermesiyle okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Erzincan'da okullar tatil edildi mi merak konusu oldu. Arama motorlarında 25 Aralık Pazartesi günü okul var mı sorgulatılıyor. Peki, Erzincan okullar tatil mi? 25 Aralık Erzincan okul var mı? Erzincan'da okullar tatil edildi mi? Detaylar haberimizde...

ERZİNCAN OKUL TATİL Mİ?

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde de olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Refahiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı, gece oluşabilecek buzlanma riski ile ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle, 25 Aralık Pazartesi ilçe genelinde eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.