Erzincan İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkiinde yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. ERZİNCAN'DA CAN KAYBI VAR MI? Göçük altında kaç işçi kaldı? Detaylar haberimizde...

GÖÇÜK ALTINDA KAÇ İŞÇİ KALDI?

Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı. Vali Hamza Aydoğdu, olayla ilgili açıklamasında "Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil." ifadelerini kullanmıştı. Yapılan açıklamaya göre, 9 işçiden haber alınamıyor.