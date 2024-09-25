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Ertem Şener Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı?

Ertem Şener Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı?
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Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar bugün sosyal medya hesabından Ertem Şener'in Beyaz Futbol programına veda ettiğini duyurdu. Peki, Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar bugün sosyal medya hesabından Ertem Şener'in Beyaz Futbol programına veda ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü yorumcu Ahmet Çakar, sunucu Ertem Şener'in Beyaz Futbol'dan ayrıldığını açıkladı. Çakar ' ' Ertem Şener'in Beyaz Tv'den ayrılma olayı beni çok üzdü. Tüm gücümle kanalda kalması için uğraşacağım'' ifadesinde bulundu. Peki, Ertem Şener Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı?

ERTEM ŞENER BEYAZ FUTBOL'DAN AYRILDI MI?

Eski hakem, ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabı üzerinden Beyaz Futbol programının sunucusu Ertem Şener'in ayrıldığını açıkladı. Ahmet Çakar, "Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayılması beni çok üzdü. Onun kalması için tüm gücümle çalışacağım" dedi.

ERTEM ŞENER AÇIKLAMA YAPTI

Ertem Şener sosyal medya hesabından Ahmet Çakar'a yanıt verdi. Ünlü spiker ''Hocam nerden çıkardın hocam… Canın sıkılmış senin. Beyaz Futbol benim çocuğum, her şeyim. Aynen devam. Durmadan ve yılmadan. Herkes gider ben kalırım hocam!'' dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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