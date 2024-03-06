Erol Demir kimdir? Gelecek Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Erol Demir kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul-Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Erol Demir kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Erol Demir kimdir? Gelecek Parti İstanbul-Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Erol Demir nereli? Detaylar haberimizdedir…

EROL DEMİR KİMDİR?

Erol Demir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayıdır.