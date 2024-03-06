Erol Demir kimdir? Gelecek Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Erol Demir kaç yaşında, nereli?
Gelecek Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Erol Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Erol Demir kimdir? Gelecek Parti İstanbul-Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Erol Demir kaç yaşında, nereli?
Erol Demir kimdir? Gelecek Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Erol Demir kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul-Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Erol Demir kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Erol Demir kimdir? Gelecek Parti İstanbul-Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Erol Demir nereli? Detaylar haberimizdedir…
EROL DEMİR KİMDİR?
Erol Demir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayıdır.