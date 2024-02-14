Üye Girişi
Haberler

Erkek sevgiliye 14 Şubat Sevgililer Günü Mesajları! En güzel Sevgililer Günü mesajları! 2022 Sevgililer Günü Mesajları!

Güncelleme:

14 Şubat aşkın ve sevginin günü geldi çattı. 14 Şubat kimi aşkları daha güçlendirir kimi aşklara da ikinci bir şansı verme günüdür. Bugünde sevgililer birbirlerine verdikleri değeri en güzel şekilde göstermeye çalışırlar. Kadınlar daha ince ruhlu olduğu için bugün onlar için daha önemlidir.

Kadınlar, erkek sevgilileri için daha 14 Şubat gelmeden hazırlıklara başlamışlardır bile. Onlara en güzel hediyeleri almış, hediyelerine en güzel anlamlı ve romantik aşk sözlerini yazmak için internette araştırmaya başladılar. Biz de bu haberimizde - Erkek sevgiliye sevgililer günü mesajları nelerdir? - sorusuna cevap verdik. İşte detaylar.

ERKEK SEVGİLİYE 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

-Ben seni gözlerimle gördüm, kalbimle sevdim. Şimdi ise ruhumun derinliklerinde seni yaşıyorum, ben seni çok ama çok seviyorum. Canım sevgilimin sevgililer günün kutlu olsun.

-Eğer benim içimdeki seni görebilseydin kendini sevdiğinden daha fazla severdin beni. onun için 14 Şubat bana az gelir. Ömür boyu sevgililer günün kutlu olsun.

Erkek sevgiliye 14 Şubat Sevgililer Günü Mesajları! En güzel Sevgililer Günü mesajları! 2022 Sevgililer Günü Mesajları!

-Güneşin doğduğu da bir gerçek, battığı da… Kalbimin attığı da bir gerçek, günün bittiği de… Ne çıkar tüm gerçekleri saysak tek tek? Seni seviyorum işte! Bu en büyük gerçek…

-Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!

-Bazı aşklar okyanus gibidir görmesen de sonunun bir yerlerde bittiğini bilirsin, okyanuslar bile kıskanır sana olan sevgimi. Görmesem de sonunu biliyorum, sonsuza kadar bitmeyecek... Seni seviyorum!

-Varlığıyla yaşamımı aydınlatan sevgilim, bizim için tüm emeklerine minnettarım. Yaşamda karşılaşacağımız her sürprize beraber adım atmak için, nice 14 Şubat Sevgililer Günümüz olsun…

-Varlığıyla yaşamımı aydınlatan sevgilim, bizim için tüm emeklerine minnettarım. Yaşamda karşılaşacağımız her sürprize beraber adım atmak için, nice 14 Şubat Sevgililer Günümüz olsun…

-Seni sevmek, hayatın çok daha güzel görünmesini sağlamak için yapılabilecek en kolay şeylerden biri ... Seni seviyorum ve seni asla bırakmak istemiyorum. Benim için hayatın olmazsa olmazı sensin. Aşkım, her Sevgililer Günü'nde birlikte olmak dileğiyle…

-Sen benim aldığım nefesim, gözlerimin önündeki gözümsün, sen kalbimin sahibi tek sevgilimsin. Canım sevgilim 14 Şubat sevgililer günümüz kutlu olsun.

Erkek sevgiliye 14 Şubat Sevgililer Günü Mesajları! En güzel Sevgililer Günü mesajları! 2022 Sevgililer Günü Mesajları!

2022 SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

-Seni sevmek, dünyanın en güzelini sevmektir. Kendi sevgine bile aşık olmaktır seni sevmek. Hiç kimsenin başaramayacağını, başarmaktır seni sevmek. 14 Şubat sevgililer günün kutlu olsun.

-Seni sevdiğim kadar çok yaşasaydım, ölümsüzlüğün adını aşk koyardım sevgilim. Bitmez tükenmez bir sevgi bendeki. Sensizliğe tahammülüm yok artık. Gelecek sevgililer gününde yanında olacağım. Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım.

-Öperim dudaklarından gül kokulu yanaklarından her dem gözlerimin hapsindesin kalbimin tek sahibisin. Sevgililer günün kutlu olsun.

-Yapabilseydim, tüm aşkımı senin için toparlayıp bir hediye kutusuna koyardım. Ama bu kadar büyük bir kutu yapamazlar aşkım. Sevgililer Günün kutlu olsun!

-Yaşamın akıp gittiği tek düze bir dünyada kısılıp kalmışken şimdi olağan üstü renklere sebep olan sensin. Ve ben seninle birlikte olduğum için çok şanslıyım. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

Erkek sevgiliye 14 Şubat Sevgililer Günü Mesajları! En güzel Sevgililer Günü mesajları! 2022 Sevgililer Günü Mesajları!

-Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

-Senin gibi hoş bir adama, yılın her günü ne kadar muhteşem olduğu anlatılmalı. Ama bugün özellikle aşkına destan yazmak istiyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!

-Sen bu dünyadaki en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel, sadece benim olacak kadar özel bir sevgilisin. Sevgilim sevgililer günümüz kutlu olsun.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Haberler

Bakmadan Geçme

SİYANÜR NEDİR? Siyanür insan vücuduna ne yapar? 14 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Sevgililer günü çiçek notları 2024! En iyi, en güzel, anlamlı sevgililer günü çiçek notları hangileridir? 9 İŞÇİDEN HABER VAR MI? Erzincan'da ne oldu, kaç işçi göçük altında kaldı? İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 14 Şubat 2024 ezan kaçta okunuyor? Nursel Ergin kimdir? Nursel Ergin boşandı mı, kızı kaç yaşında? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 14 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! 14 ŞUBAT (BUGÜN) HAVA DURUMU! | 14 Şubat hava nasıl olacak? İşte İstanbul'da hava nasıl olacak, yağış var mı? Müge Anlı CANLI İZLE! 14 Şubat Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? 14 ŞUBAT (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR? | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Aşk şiirleri! En güzel aşk şiirleri nelerdir? Romantik şiirler neler? Kısa ve uzun aşk şiirleri! Cemal Süreya aşk şiirleri, Nazım Hikmet aşk şiirleri Sevgililer günü hediyesi bayan için ne alınır? 14 Şubat sevgililer günü mesajları, sözleri Sevgililer günü mesajları, Sevgililer günü eşe, sevgiliye ve kocaya anlamlı, romantik ve kısa sözler nelerdir? 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri! En anlamlı, duygusal, romantik, aşk dolu sevgililer günü sözleri ve mesajları! Sevgililer günü mesajları, sevgili sözleri ve sevgililer günü sözleri! Sevgiliye doğum günü mesajı | En güzel sevgililer günü sözleri
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title