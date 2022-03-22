Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Erhan Yazıcıoğlu hayatı ve biyografisi! Erhan Yazıcıoğlu kaç yaşında, nereli?

İSTANBUL (Haberler.com) - Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Erhan Yazıcıoğlu merak konusu oldu. İşte Erhan Yazıcıoğlu hakkında merak edilen Erhan Yazıcıoğlu kimdir, Erhan Yazıcıoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ERHAN YAZICIOĞLU KİMDİR?

11 Temmuz 1951 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babasının karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında İstanbul Şehir Tiyatrolarına figüran olarak girdi. Daha sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oluncaya dek, pek çok oyunda önemli roller üstlendi.

Oldukça genç bir yaşta emekli olduğu için, yıllarca çalıştığı kuruma, daha sonra konuk oyuncu statüsü ile geri döndü. Ayrıca, tiyatro hayatı boyunca, Tiyatro İstanbul, Sadri Alışık Tiyatrosu gibi tiyatrolarda konuk oyuncu ve konuk yönetmen olarak çalışmalar yaptı. Televizyondaki "Seç Bakalım" adlı programıyla da adından uzun süre söz ettiren Yazıcıoğlu, tiyatronun yanı sıra uzun yıllar seslendirme sanatçılığı ve seslendirme yönetmenliği yaptı.

9 Temmuz 1951 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babasının karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında İstanbul Şehir Tiyatrolarına figüran olarak girdi. Daha sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oluncaya dek, pek çok oyunda önemli roller üstlendi.

Oldukça genç bir yaşta emekli olduğu için, yıllarca çalıştığı kuruma, daha sonra konuk oyuncu statüsü ile geri döndü. Ayrıca, tiyatro hayatı boyunca, Tiyatro İstanbul, Sadri Alışık Tiyatrosu gibi tiyatrolarda konuk oyuncu ve konuk yönetmen olarak çalışmalar yaptı. Televizyondaki "Seç Bakalım" adlı programıyla da adından uzun süre söz ettiren Yazıcıoğlu, tiyatronun yanı sıra uzun yıllar seslendirme sanatçılığı ve seslendirme yönetmenliği yaptı.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

• Bizim Şarkımız: Kürşat Başar – Zeynep Talu Sanat Atölyesi – 2012

• Ben Sinema Artisti Olmak İstiyorum: Neil Simon – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 2011

• Bahçemdeki Ayı: Refik Erduran – Sadri Alışık Tiyatrosu – 2008

• Agzı Çiçekli Adam: Luigi Pirandello – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 2003

• Düğün ya da Davul: Haşmet Zeybek – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 2002

• Terlik (oyun): Alan Ayckbourn – Tiyatro İstanbul – 2001

• Canlı Maymun Lokantası: Güngör Dilmen – İstanbul Şehir Tiyatrosu

• Ağrı dağı Efsanesi: Yaşar Kemal – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 1989

• Misafir: Bilgesu Erenus – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 1988

• Keşanlı Ali Destanı: Haldun Taner – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 1987

• 1793 Victor Hugo: Victor Hugo/ Jacques Tephany – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 1986

• Vişne Bahçesi: Anton Çehov – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 1987

• Düğün Ya Da Davul: Haşmet Zeybek – İstanbul Şehir Tiyatrosu

• Erkek Satı: Fazıl Hayati Çorbacıoğlu – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 1979

• Tuzak: İstanbul Şehir Tiyatrosu

Yönettiği Tiyatro Oyunları:

• Bahçemdeki Ayı: Refik Erduran – Sadri Alışık Tiyatrosu – 2008

• İlk Göz Agrısı: Feraizcizade M. Şakir – T.Yılmaz Öğüt – İstanbul Şehir Tiyatrosu 2006

• Dosya: Tuncer Cücenoğlu – İstanbul Şehir Tiyatrosu 2005

• Altın Küp: Zerrin Akdenizli – İstanbul Şehir Tiyatrosu 2003

• Palyaço Prens: Turgut Yıldız – İstanbul Şehir Tiyatrosu 1991

• Rüyaların En Güzeli: Hadi Çaman – İstanbul Şehir Tiyatrosu 1988

• Emek Köy: Engin Noyan – İstanbul Şehir Tiyatrosu 1978

Rol Aldığı Film ve Diziler:

• Çatı Katı Aşk (Asaf Bey TV Dizisi 2020)

• Şahane Damat (Hayati, TV Dizisi, 2016)

• Karadayı 2 Sezon (TV Dizisi, Bakan Mehmet Saim, 2012-2013)

• Bul Beni (Sinema Filmi, 2011)

• Kayıp (TV Filmi, 2007)

• Kısık Ateşte 15 Dakika (Adnan Arsev, Sinema Filmi, 2006)

• Şemsi Paşa Pasajı (TV Dizisi, 2000)

• Palavra Aşklar (TV Dizisi, 1995)

Seslendirdiği Bazı Filmler:

• Sevgi Çıkmazı (Nuri Alço Seslendirmesi, Sinema Filmi, 1986)

• Sevdan Öldürdü Beni (Gökhan Güney Seslendirmesi, Sinema Filmi, 1986)

• Sevda Ateşi (İsmet Özhan Seslendirmesi, Sinema Filmi, 1986)

• Sert Adam (Aykut Düz Seslendirmesi, Sinema Filmi, 1986)

• Rabbine Dön (Cesur Yılmaz Seslendirmesi, Sinema Filmi, 1986)

• Oğlum (Yılmaz Zafer Seslendirmesi, Sinema Filmi, 1986)

• Merhamet (Mahmut Cevher Seslendirmesi, Sinema Filmi, 1986)

• Mavi Yolculuk (Salih Kırmızı Seslendirmesi, Sinema Filmi, 1986)

• Mavi Melek (Yaşar Alptekin Seslendirmesi, Sinema Filmi, 1986)

Seslendirme Yönetmeni Olduğu Filmler:

• Emanet (1988)

• Aşka Vakit Yok (1988)

• Tapulu Irgat (1987)

• Geri Dön (1987)

• Rabbine Dön (1986)

• Mavi Yolculuk (1986)

• Hırsız (1986)

• Mavi Mavi (1985)

• Derya Gülü (1979)

2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi? — GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022

Haberler.com - Gündem