Erhan Akı kimdir? MHP Hatay Erzin Belediye Başkan Adayı Erhan Akı kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Hatay Erzin Belediye Başkan Adayı Erhan Akı kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Erhan Akı kimdir? MHP Hatay Erzin Belediye Başkan Adayı Erhan Akı nereli? Detaylar haberimizdedir…

1986 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. Meslek hayatına öğretmen olarak başlayan ve Batman, Hatay/Kırıkhan ve Hatay/Payas Endüstri Meslek Liselerinde görev alan Mehmet, 2015 yılında Dörtyol Mesleki Eğitim Merkezi'nde Kurucu Müdür olarak çalışmaya başladı ve daha sonra Kurum Müdürü olarak atanarak görevine devam etti. Evli ve üç çocuk babasıdır.