Erhan Akı kimdir? MHP Hatay Erzin Belediye Başkan Adayı Erhan Akı kaç yaşında, nereli?
MHP Hatay Erzin Belediye Başkan Adayı Erhan Akı kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Erhan Akı kimdir? MHP Hatay Erzin Belediye Başkan Adayı Erhan Akı kaç yaşında, nereli?
Erhan Akı kimdir? MHP Hatay Erzin Belediye Başkan Adayı Erhan Akı kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Hatay Erzin Belediye Başkan Adayı Erhan Akı kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Erhan Akı kimdir? MHP Hatay Erzin Belediye Başkan Adayı Erhan Akı nereli? Detaylar haberimizdedir…
ERHAN AKI KİMDİR?
1986 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. Meslek hayatına öğretmen olarak başlayan ve Batman, Hatay/Kırıkhan ve Hatay/Payas Endüstri Meslek Liselerinde görev alan Mehmet, 2015 yılında Dörtyol Mesleki Eğitim Merkezi'nde Kurucu Müdür olarak çalışmaya başladı ve daha sonra Kurum Müdürü olarak atanarak görevine devam etti. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Erhan Akı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Hatay Erzin Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.