Ereğli'de minibüs takla attı: 7 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobille çarpışıp takla atan, işçilerin taşındığı minibüsteki 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Yazıcılar köyü mevkisinde meydana geldi. İplik fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı M.T. yönetimindeki 34 ZR 3500 plakalı minibüs, ana yola çıktığı sırada F.Ç.'nin kullandığı 67 AB 743 plakalı otomobille çarpışıp takla attı. Kazada, minibüsteki 7 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.?Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.