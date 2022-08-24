Güldür Güldür Show'un resmi hesabından yapılan açıklama göre Erdem Yener, Hasibe Eren ve Gürhan Altundaşar'ın 10. sezonda Güldür Güldür kadrosunda yer alacağı belirtildi. Ardından Erdem Yener'in hayatı merak edildi. Erdem Yener kimdir? Erdem Yener kaç yaşında, nereli? Erdem Yener hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ERDEM YENER KİMDİR?

Erdem Yener, 8 Mayıs 1981 tarihinde İskenderun'da doğdu. 7 aylıkken yürümeye, 12 aylıkken konuşmaya başlayan ve okuma-yazmayı 4 yaşında öğrenen Erdem Yener, Altı çocuklu bir ailenin en küçüğüydü.

Erdem Yener 13 yaşında şarkı yazmaya başladı, 1998'de Ankara'ya yerleşti, 18 yaşında gitar çalmaya başladı ve Ankara'da "+4" adlı müzik grubunu kurdu. 5 yıl boyunca Ankara merkez olmak üzere, bir çok şehirde bar proğramı ve konserler vererek, gerek cover şarkılar, gerek kendi şarkılarıyla bir çok seyirciye ulaştı. 2003'te İstanbul'a taşındı. Bir reklam ajansında reji asistanlığı yapan arkadaşını ziyarete gittiğinde bir ürünün tanıtımı için el mankeni olması teklif edilmiş ve daha sonra da reklam filmleri için cast direktörlüğü yapmaya başladı. Aynı zamanda Kedi Müzik çatısı altında müziğe devam ediyordu. Bu çatı altında bir çok film müziği, albüm ve jingle projelerinde; söz yazarı, besteci, aranjör, solist ve icracı sıfatıyla görev aldı.

İlk albümü "Kirli"yi 22 Ekim 2008 tarihinde çıkartan şarkıcı, albümden ilk klibi "Belki" isimli parçaya çekmiştir.

2010 yılının ekim ayında Kanal D'nin yarışma programı "Kim Tutar Bizi"nin sunucusu olarak izleyici karşısına çıktı. Ayrıca Erdem Yener'i, Avea reklamlarındaki fasülye karakteri ve Şen Yuva dizisindeki Hasip olarak da hatırlayabilirsiniz.

Erdem Yener, 2010 yılından bu yana AVEA isimli GSM operatörünün marka yüzü olarak medyada yer almaktadır.

Erdem Yener TRT'de 2011'de yayınlanan "Başrolde Aşk" adlı dizide Sarp Sezgin adlı karakteri canlandırdı.

Erdem Yener, 2012 yılında Star ekranlarında oynayan interaktif tiyatro formatındaki "İnsanlar Alemi" adlı program da görev aldı. "Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Alper Kul, Çağlar Çorumlu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

2012 yılında ses tellerindeki kist nedeni ile 2 ameliyat oldu.

1 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren, senaryosunu yazan ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı "Mucize" adlı sinema filminde Talat Bulut başrolde olarak bir öğretmeni canlandırırken Mahsun Kırmızıgül, Mert Turak, Erdem Yener, Büşra Pekin ile birlikte rol aldı.

Albümleri :

2008 - Kirli

2013 - Rüyalar Kızı (single)

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Mucize (Celal) (Sinema Filmi)

2014 - Çarşı Pazar (Sinema Filmi)

2013 - Güldür Güldür Show (Hüseyin)(TV Dizisi)

2012 - İnsanlar Alemi (Hüseyin) (TV Dizisi)

2011 - Başrolde Aşk (Sarp Sezgin) (TV Dizisi)

2010 - Şen Yuva (Hasip) (TV Dizisi)