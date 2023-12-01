Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7'den sinemalara geri dönüyor. Ünlü komedyenin başrolünü Seda Türkmen ile paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise Togan Gökbakar'ın oturduğu Erdal ile Ece filmi duyuruldu. Şahan Peki, Erdal ile Ece filmi, Ece kim? Ece'yi kim oynuyor?

Erdal ile Ece filmi, Ece kim? Ece'yi kim oynuyor? Erdal ile Ece oyuncuları!

Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Erdal ile Ece'nin vizyon tarihi belli oldu. Gökbakar'a Seda Türkmen'in eşlik ettiği film, 23 Şubat 2024'ten itibaren sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Peki, Erdal ile Ece filmi, Ece kim? Ece'yi kim oynuyor?

ERDAL İLE ECE FİLMİ, ECE KİM?

Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7'den sonra sinemalara geri dönüyor. Ünlü komedyenin başrolünü Seda Türkmen ile paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise Togan Gökbakar'ın oturduğu Erdal ile Ece filmi duyuruldu. Şahan Gökbakar'ın kaleme aldığı Erdal ile Ece, CJ ENM dağıtımıyla 23 Şubat 2024'ten itibaren sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Erdal ile Ece filminde Ece'yi Seda Türkmen oynuyor.