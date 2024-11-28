Erciyes Kayak Merkezi nerede, ne zaman açılır? Erciyes Kayak Merkezi pisti kaç km?

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ERCİYES KAYAK MERKEZİ NEREDE?

Kış turizminin gözde adreslerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri il sınırları içerisinde yer almakta olup, şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktadır. Türkiye'nin en yüksek dağı olan Erciyes Dağı'nda konumlanan bu merkez, ulaşım kolaylığı ve modern tesisleriyle dikkat çekiyor.

ERCİYES KAYAK MERKEZİ NE ZAMAN AÇILIR?

Erciyes Kayak Merkezi, genellikle Aralık ayında sezon açılışını yapıyor. Kar yağışına ve hava şartlarına bağlı olarak sezon, kasım ayının son günlerinde de başlayabiliyor. Kayakseverler, kar kalitesinin yüksek olduğu bu merkezde nisan ayına kadar kayak yapma imkanına sahip.

ERCİYES KAYAK MERKEZİ PİSTİ KAÇ KM?

Erciyes Kayak Merkezi, 102 kilometreyi bulan toplam pist uzunluğuyla Türkiye'nin en geniş kayak alanlarından birine sahiptir. Farklı zorluk derecelerine göre tasarlanmış toplam 34 pisti bulunan merkez, hem profesyonel kayakçılar hem de amatörler için ideal bir ortam sunuyor.