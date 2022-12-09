Ercan Kesal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, rol aldığı yapımlar neler? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? Ercan Kesal'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ercan Kesal geliyor. Peki, Ercan Kesal kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı? Ercan Kesal'ın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Usta oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal kimdir merak ediliyor. Ercan Kesal hakkında, Ercan Kesal kaç yaşında, doğum tarihi kaç? Ercan Kesal evli mi, eşi kimdir, çocuğu var mı? Ercan Kesal hangi film ve dizilerde oynadı? araştırması yapılıyor. Peki, Ercan Kesal kimdir? İşte hayatı ve biyografisi...

ERCAN KESAL KİMDİR?

Ercan Kesal, (12 Eylül 1959, Nevşehir) Türk hekim, oyuncu, yönetmen ve yazardır.

Ercan Kesal, 12 Eylül 1959 tarihinde Avanos'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Avanos'ta lise öğrenimini Niğde ve Nevşehir'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ege Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi'nde okudu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1984 yılında mezun oldu. Keskin Devlet Hastanesi, Balâ ve köylerinde sağlık ocağı hekimliği yaptı. Daha sonra özel sektörde çalıştı.

Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filmiyle oyunculuğa adım attı. Bir Zamanlar Anadolu'da filminde Ebru ve Nuri Bilge Ceylan'la birlikte yazdığı senaryo; 2011 yılında Asia Pacific Screen Ödülleri'nde "en iyi senaryo" dalında ödüle aday gösterildi.

"Peri Gazozu" (2013), "Nasipse Adayız" (2015), "Cin Aynası" (2016), "Bozkırda Bir Gece Yarısı" (2017) ve "Aslında..." (2017) kitapları İletişim Yayınları tarafından, "Evvel Zaman" (2014) kitabı ise İthaki Yayınları tarafından yayımlandı.

Filmografi

2002: Uzak

2008: Üç Maymun

2009: Vavien

2010: Albatrosun Yolculuğu

2011: Bir Zamanlar Anadolu'da

2012: Hükümet Kadın

2012: Küf

2013: Ben de Özledim

2013: Hükümet Kadın 2

2013: Sen Aydınlatırsın Geceyi

2013: Yozgat Blues

2014: Ben O Değilim

2016: İçerde

2017: Cehennem (Die Hölle – Inferno)

2017: Çukur

2019: Görülmüştür

2020: Alef

2020: Menajerimi Ara - (Konuk oyuncu)

2020: Nasipse Adayız

2021: Beni Çok Sev

2021: Üç Kuruş - (Konuk oyuncu)

2022: Aldatmak

Yakında: Magarsus

Ödüller