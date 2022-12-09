Ercan Kesal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, rol aldığı yapımlar neler? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? Ercan Kesal'ın hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ercan Kesal geliyor. Peki, Ercan Kesal kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı? Ercan Kesal'ın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...
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ERCAN KESAL KİMDİR?
Ercan Kesal, (12 Eylül 1959, Nevşehir) Türk hekim, oyuncu, yönetmen ve yazardır.
Ercan Kesal, 12 Eylül 1959 tarihinde Avanos'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Avanos'ta lise öğrenimini Niğde ve Nevşehir'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ege Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi'nde okudu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1984 yılında mezun oldu. Keskin Devlet Hastanesi, Balâ ve köylerinde sağlık ocağı hekimliği yaptı. Daha sonra özel sektörde çalıştı.
Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filmiyle oyunculuğa adım attı. Bir Zamanlar Anadolu'da filminde Ebru ve Nuri Bilge Ceylan'la birlikte yazdığı senaryo; 2011 yılında Asia Pacific Screen Ödülleri'nde "en iyi senaryo" dalında ödüle aday gösterildi.
"Peri Gazozu" (2013), "Nasipse Adayız" (2015), "Cin Aynası" (2016), "Bozkırda Bir Gece Yarısı" (2017) ve "Aslında..." (2017) kitapları İletişim Yayınları tarafından, "Evvel Zaman" (2014) kitabı ise İthaki Yayınları tarafından yayımlandı.
Filmografi
- 2002: Uzak
- 2008: Üç Maymun
- 2009: Vavien
- 2010: Albatrosun Yolculuğu
- 2011: Bir Zamanlar Anadolu'da
- 2012: Hükümet Kadın
- 2012: Küf
- 2013: Ben de Özledim
- 2013: Hükümet Kadın 2
- 2013: Sen Aydınlatırsın Geceyi
- 2013: Yozgat Blues
- 2014: Ben O Değilim
- 2016: İçerde
- 2017: Cehennem (Die Hölle – Inferno)
- 2017: Çukur
- 2019: Görülmüştür
- 2020: Alef
- 2020: Menajerimi Ara - (Konuk oyuncu)
- 2020: Nasipse Adayız
- 2021: Beni Çok Sev
- 2021: Üç Kuruş - (Konuk oyuncu)
- 2022: Aldatmak
- Yakında: Magarsus
Ödüller
- 2009: 14. Sadri Alışık Ödülleri - "En iyi yardımcı erkek oyuncu" - Üç Maymun
- 2009: 2009 Yeşilçam Ödülleri - "En iyi senaryo" - Üç Maymun
- 2011: 1. Yeşilçam Film Akademisi ödülleri - "En iyi senaryo" - Bir Zamanlar Anadolu'da
- 2012: 44. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Bir Zamanlar Anadolu'da
- 2012: 44. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - "En iyi Senaryo" - Bir Zamanlar Anadolu'da
- 2013: 32. Uluslararası İstanbul Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Yozgat Blues
- 2013: Slovakya Art Film Festivali - "En İyi Erkek Oyuncu" - Küf
- 2013: 20. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Yozgat Blues