Engin Benli kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Engin Benli'nin hayatı ve biyografisi!

Başarılı oyuncu Engin Benli kimdir merak ediliyor. EDHO, Desten, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu hakkında Engin Benli kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, evli mi, rol aldığı dizi ve filmler neler? merak edildi. İşte detaylar...

Engin Benli'nin hayatı, biyografisi ve kariyeri merak edildi. Peki, Engin Benli hangi dizilerde oynadı? Engin Benli evli mi, çocuğu var mı? Engin Benli kimdir, aslen nereli, memleketi neresi, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

ENGİN BENLİ KİMDİR?

Engin Benli (d. 23 Ocak 1970, İzmir), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Engin Benli doğum tarihi : 23 Ocak 1970

23 Ocak 1970 Engin Benli kaç yaşında : 53 yaşında

53 yaşında Engin Benli nereli : İzmir

İzmir Engin Benli mesleği ne : Oyuncu

1970 yılında İzmir'de doğdu, ilk öğretimini burada tamamladı. Lise eğitimini endüstri meslek lisesinde torna tesviye bölümünde tamamlayan Benli, gençlik yıllarında fabrika işçiliği, pazarcılık, mankenlik ve pazarlamacılık gibi birçok işte çalıştı. Futbol, boks, tekvando, kung fu, eskrim gibi birçok spor dalıyla uğraştı. Göztepe'de lisanslı basketbol oyunculuğu yaptı.

Tiyatroya ilkokul yıllarında ilgi duyan Benli'nin profesyonel yaşama adımı üniversite ile oldu. Annesinin İzmir Devlet Tiyatrosu müdürüne ulaşmasının ardından konservatuvar sınavlarına İzmir'de hazırlandı ve sınavları kazanarak Eskişehir'e gitti. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 1995 yılında tamamladı. Profesyonel tiyatro hayatına Ankara Devlet Tiyatrosunda oyuncu olarak başladı. Ardından 1995-1997 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosunda stajyer sanatçı olarak görev yaptı. Kurulduğu yıl olan 1997 yılında girdiği Kocaeli Şehir Tiyatrosunda 20 yıldan uzun süredir oyuncu olarak yer aldı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra çeşitli sinema ve televizyon çalışmaları da yapmaya başladı. Özellikle 2010-2013 yılları arasında yayınlanan Kanıt adlı dizideki Başkomiser Orhan rolü ile geniş kitlelerce tanındı. Daha sonra Poyraz Karayel adlı dizide Zafer karakterini, Göç Zamanı dizisinde ise Artem Midyat karakterini canlandırdı. 2019'da Diriliş Ertuğrul dizisinin 134. bölümünde Alıncak karakteriyle diziye dâhil oldu. 2020 yılında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Yaman Korkmaz rolüyle katıldı.

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