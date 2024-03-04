Enflasyon Şubat ayında ne oldu? Döviz ve altın artacak mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon şubatta aylık bazda yüzde 4,53 olurken, yıllık bazda yüzde 67,07 olarak gerçekleşti. Peki, enflasyon Şubat ayında ne oldu? Döviz ve altın artacak mı?

ENFLASYON ŞUBAT AYINDA NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE'deki değişim 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,91 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ VE ALTIN ARTACAK MI?

Enflasyon arttıkça döviz ve altın artar.