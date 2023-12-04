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Enflasyon oranı SON DAKİKA! Kasım ayı enflasyon açıklandı mı? TÜİK 2023 Kasım ayı enflasyon oranı kaç?

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Enflasyon oranı SON DAKİKA! Kasım ayı enflasyon açıklandı mı? TÜİK 2023 Kasım ayı enflasyon oranı kaç? soruları gündeme geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu; emekli, memur ve asgari ücretlinin maaş zammını belirleyecek olan enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon oranı SON DAKİKA! Kasım ayı enflasyon açıklandı mı? TÜİK 2023 Kasım ayı enflasyon oranı kaç? merak ediliyor. Peki, Enflasyon oranı SON DAKİKA! Kasım ayı enflasyon açıklandı mı? TÜİK 2023 Kasım ayı enflasyon oranı kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon oranı SON DAKİKA! Kasım ayı enflasyon açıklandı mı? TÜİK 2023 Kasım ayı enflasyon oranı kaç? gündeme geliyor. Enflasyon oranı SON DAKİKA! Kasım ayı enflasyon açıklandı mı? TÜİK 2023 Kasım ayı enflasyon oranı kaç? araştırılıyor. Enflasyon oranı SON DAKİKA! Kasım ayı enflasyon açıklandı mı? TÜİK 2023 Kasım ayı enflasyon oranı kaç? Detaylar haberimizdedir…

ENFLASYON ORANI SON DAKİKA

Enflasyon kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu.

KASIM AYI ENFLASYON AÇIKLANDI MI?

TÜİK 2023 KASIM AYI ENFLASYON ORANI KAÇ?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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