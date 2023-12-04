Enflasyon oranı SON DAKİKA! Kasım ayı enflasyon açıklandı mı? TÜİK 2023 Kasım ayı enflasyon oranı kaç?
Enflasyon oranı SON DAKİKA! Kasım ayı enflasyon açıklandı mı? TÜİK 2023 Kasım ayı enflasyon oranı kaç? soruları gündeme geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu; emekli, memur ve asgari ücretlinin maaş zammını belirleyecek olan enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon oranı SON DAKİKA! Kasım ayı enflasyon açıklandı mı? TÜİK 2023 Kasım ayı enflasyon oranı kaç? merak ediliyor. Peki, Enflasyon oranı SON DAKİKA! Kasım ayı enflasyon açıklandı mı? TÜİK 2023 Kasım ayı enflasyon oranı kaç?
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ENFLASYON ORANI SON DAKİKA
Enflasyon kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu.