Ünlü doktor Ender Saraç'ın son dönemde gündeme gelen olayı ve bu konu hakkında yaptığı açıklamalar merak konusu oldu. Ender Saraç'ın ne dediği ve olayın ayrıntıları araştırılıyor. Peki, Ender Saraç olayı ne? Ender Saraç açıklaması nedir, ne dedi? İşte detaylar...

Ender Saraç'ın oğlunu istismar ettiği iddia edildi. Kısa sürede gündem olan haberin ardından ünlü doktor ilk açıklamayı Haberler.com'a yaptı. Ender Saraç olay hakkında ne dedi merak konusu oldu. Arama motorlarında Ender Saraç açıklaması sorgulatılıyor. Peki, Ender Saraç olayı ne? Ender Saraç açıklaması nedir, ne dedi? Detaylar haberimizde...

ENDER SARAÇ OLAYI NE?

Saraç'ın oğlu M. Saraç 5 Aralık 2023 günü okuldaki rehber öğretmenine mide bulandıran bir iddiadan bahsetti. Okuldaki rehber öğretmen tarafından tutulan raporda şu ifadeler yer aldı: "Bu sabah rehber öğretmeniyle babasının cinsel istismarı ile ilgili bilgi paylaşımı yapmış. Bunun üzerine anne ile yapılan görüşmede olay detaylandırılmıştır. M. Saraç 2 hafta önce annesine babasının gereksiz yere özel bölgesine dokunması, sürekli banyoya sokmaya çalışması, sürekli kızdığı, krem sürme bahanesiyle ön özel bölgesini ovalaması, cinsel içerikli film seyrettirmesi (Bu esnada çocuğun istememesi, kapat deyince kapatmaması, omzunu okşaması)nı aktarmıştır. Anne avukat ile konuşmuş, ancak istediği aksiyon alınmamıştır. Anne başka avukat ile görüşmüş avukatı telefon ile görüşmeye katıldığı ve okuldan ilçe, milli eğitime bildirmemizi talep etti. Alınan kararlar: Bu tutanakla birlikte okul müdürüne bilgi verilip gerekli aksiyon alınacak, anneye süreç ile ilgili bilgi verilecektir."

ENDER SARAÇ AÇIKLAMASI NEDİR?

İddiaların ardından ilk kez Haberler.com'a açıklama yapan Dr. Ender Saraç, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak "Kesin ve net iftira. Bunu kanıtlayacağız." ifadelerini kullandı.

Haberler.com'un ulaştığı okul yetkilileri ise yasal sürecin devam etmesi nedeniyle konuya ilişkin bilgi veremeyeceklerini belirttiler.