Doktor Ender Saraç kimdir ve kaç çocuğu olduğu gündeme gelirken Ender Saraç ne iş yaptığı merak ediliyor. Ünlü doktor Saraç'ın oğlunu istismar ettiği iddia edildi. Peki, Ender Saraç kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Dr. Ender Saraç'ın çocuğu kim?

Ender Saraç kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Dr. Ender Saraç'ın çocuğu kim?

Dr. Ender Saraç'ın çocuğu kimdir ve kaç çocuğu olduğu araştırılıyor. Sık sık televizyon programlarına konuk olan Doktor Ender Saraç'ın oğlunu istismar ettiği öne sürüldü. Ardından, Ender Saraç kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ender Saraç kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Dr. Ender Saraç'ın çocuğu kim? Detaylar haberimizdedir…

ENDER SARAÇ KİMDİR?

Ender Saraç, 1959 yılında İzmir'de doğmuş olup, Bornova Anadolu Lisesi'ni ve sonra Ege Tıp Fakültesini bitirmiştir. Erzurum ili İspir ilçesi Kırık Nahiyesi ve köylerinde mecburi hizmetini yaptı. Çorlu'da askerliğini Alay Tabibi olarak bitirdikten sonra İzmir'de Aile hekimliği ihtisasını tamamladı.

1990 Yılından bu yana Ayurveda çalışmaları yapan Ender SARAÇ İzmir'den İstanbul'a geldiği ilk yıllarda Nukhet Duru ile beraber UNİFORM Sağlık ve Estetik Merkezinde çalıştı. Daha sonra Türkiye'nin ilk Doğal Tıp ve Estetik Merkezi olan HAY SAĞLIK Merkezini 1994'te kurdu, ve genişleterek bu güne kadar geldi. Ayrıca Türkiye'nin ilk Doğal Arınma Merkezi olan Ulustaki Doğa Arınma Merkezi kurucularındandır.

Doğal ve Sağlıklı yaşamla ilgili Türkiye'nin ilk Türkçe kitabı olan Doğan yayıncılığın' Ayurveda' kitabı kısa sürede 14. baskı yaparak uzun süre en çok satan kitaplar arasında yer aldı.

Dr. Ender Saraç

Türkiye'de Doğal ve sağlıklı yaşamla ilgili bilincin geliştirilmesi konusunda bahsedilen şirketler ve kitabın dışında çok sayıda Televizyon programı, Yazılı basın röportajı, Seminer, Konferans ve Panellerle oldukça yoğun bir çalışma yapan Ender Saraç Halen bir dönem kurduğu Doğal Tıp Derneği'nin Genel Başkanlığını da yürüttü.

Dr. Ender SARAÇ halen kendi kliniğinde görevine devam etmekte. Günümüzün sanat, politika ve iş dünyasından pek çok tanınmış kişi bu yöntem ile zayıflamakta, koruyucu hekimlik almakta veya hastalıklarına çare bulmaktadırlar. Ayurveda eğitimi ve Aile Hekimliği ihtisası olan Dr. Ender Saraç'ın ayrıca Sağlık Bakanlığından onaylı Akapunktur sertifikasıda bulunmaktadır.

20 yılı aşkın bir süredir Vejeteryan olan Ender SARAÇ uzun süredir bazı spiritüel tekniklerin ileri aşamalarında uygulamaktadır. Ender SARAÇ'ın 2. kitabı olan Ayurveda Sağlıklı Zayıflama kitabı, 2002 yılında piyasaya çıktı ve kısa sürede 21 baskı yaparak Türkiye'nin en çok satan kitapları arasına girdi. Ve 2002 Nisan ayında 4 hafta süreyle Türkiye'nin en çok satan kitabı oldu. Ender Saraç aynı zamanda Türkiyenin ilk diplomalı astrologlarından da olup Sağlık ve Astroloji alanında özel çalışmalar yapmaktadır.

Doğal ve Sağlıklı yaşamanın ve Doğal Tıp alanındaki özel çalışmaların yanı sıra Dr. Ender Saraç'ın ayrıca Ruhsal Gelişim Spirütüel Teknikler ve Pozitif Enerji Teknikler üzerine çalışmaları da toplumun yoğun ilgisini çekmektedir.

Ender Saraç aynı zamanda CNN-Türk,TRT-1 ve TRT-int, ATV gibi çeşitli kanallarda düzenli programlarda yapmış ve dönem dönem toplum sağlığını ilgilendiren konularda TV programlarına devam etmektedir. Saraç aynı zamanda Vatan gazetesinde yazarlarından olup halen sağlık yazılarına devam etmektedir. Ayrıca Shubuo ile beraber Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Zayıflama servislerinin içeriklerini de sağlamaktadır.

ENDER SARAÇ'IN ÇOCUĞU KİM?

Televizyon programlarına konuk olan Doktor Ender Saraç'ın 8. sınıfa giden oğlunu istismar ettiği öne sürüldü. Çocuğun anlattıkları tüyler ürpertirken, Saraç ise Haberler.com'a yaptığı ilk açıklamasında "Kesin ve net iftira. Bunu kanıtlayacağız." dedi.

İDE BULANDIRAN İDDİALAR TUTANAKTA YER ALDI

Saraç'ın oğlu M. Saraç 5 Aralık 2023 günü okuldaki rehber öğretmenine mide bulandıran bir iddiadan bahsetti. Okuldaki rehber öğretmen tarafından tutulan raporda şu ifadeler yer aldı: "Bu sabah rehber öğretmeniyle babasının cinsel istismarı ile ilgili bilgi paylaşımı yapmış. Bunun üzerine anne ile yapılan görüşmede olay detaylandırılmıştır. M. Saraç 2 hafta önce annesine babasının gereksiz yere özel bölgesine dokunması, sürekli banyoya sokmaya çalışması, sürekli kızdığı, krem sürme bahanesiyle ön özel bölgesini ovalaması, cinsel içerikli film seyrettirmesi (Bu esnada çocuğun istememesi, kapat deyince kapatmaması, omzunu okşaması)nı aktarmıştır. Anne avukat ile konuşmuş, ancak istediği aksiyon alınmamıştır. Anne başka avukat ile görüşmüş avukatı telefon ile görüşmeye katıldığı ve okuldan ilçe, milli eğitime bildirmemizi talep etti. Alınan kararlar: Bu tutanakla birlikte okul müdürüne bilgi verilip gerekli aksiyon alınacak, anneye süreç ile ilgili bilgi verilecektir."

İşte o tutanak: