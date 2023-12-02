Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede ise en uzun gece yaşanır. En uzun gece ne zaman? Sorusu bu kapsamda birçok kişi tarafından merak edilen bir konu haline gelmiştir. Peki, En uzun gece ne zaman? 2023 en uzun gece hangi tarihte, ayın kaçında?

En uzun gece ne zaman? 2023 en uzun gece hangi tarihte, ayın kaçında?

2023 yılının sona ermesine kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından En uzun gece ne zaman? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Peki, En uzun gece ne zaman? 2023 en uzun gece hangi tarihte, ayın kaçında?

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

Kış gündönümü, (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.